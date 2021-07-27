歐陽五：東京奧運會：戴着鐐銬舞蹈

要為日本人民擊節

就在開幕禮當天，日本首相菅義偉在NBC訪談中還辯稱「之所以未取消奧運會是盡國際義務」。對此，前首相鳩山由紀夫反駁「多數國民為了防止疫情擴大，曾經請願停止舉辦奧運，那個時候為什麼不取消？東京的感染已經控制不住了，現在停辦奧運如何？」奧運會開幕前新聞發布會上，東京奧組委首席執行官武藤敏郎被記者問到奧運會是否仍可能取消時，還表示「不排除這種可能性」。可知本屆奧運一直「生死一念間」，不啻為「戴着鐐銬舞蹈」。

媒體報道，東京奧運會耗資達250億美元（約合1940億港元）；有估算指出，取消奧運損失更達1.8萬億日圓（約合1270億港元），故而取消不得。惟其艱難，更要為日本人民擊節，為東京奧運會堅持「起舞」點讚。可以理解的是，我們看到的奧運開幕禮表演一反歷屆奧運的歌舞昇平唯我獨尊，一開場就「自曝己短」，溢出蒼涼哀戚之氣，福島核事故、新冠肆虐在在有來，而人定勝天，命運操之在我，操之在民。

奧運逾百年，其間世界大戰二度，奧運夭折有之，延期而仍舉辦者唯今次東京奧運，哪怕空場比賽在所不惜。是以東京奧運會開幕禮理念為「情同與共」；也由是，奧林匹克格言「更快、更高、更強」後面新添「Together」（譯為「在一起」）。

幾天前在東京的國際奧委會會議上，北京冬奧會協調委員會主席小薩馬蘭奇說：「我們需要明年在北京舉辦非常成功的奧運會（冬季）。為了每個人，我們真的需要成功……為了讓希望之光真正明亮而開放地照到每一個人。」

冬奧在即 中國面臨政治挑戰

半年之隔的東京夏奧運與北京冬奧運不可分割地緊密相連，如果說前者是抗擊疫情的戰歌，後者則被寄希望為人類走出災難導入正常的凱歌。中國被不可避免地推到前台，而相比受困於新冠的日本，中國面臨的挑戰或許更大——儘管後者已經成功抑制疫情——這一挑戰來自政治層面。

美國前副總統彭斯恫言「動用一切力量讓中國辦不成冬奧會」——如果中國不讓世衛組織重複調查武漢實驗室；歐洲議會之前也有近似決議。中國勢必要盡早排解這類人為紛擾，體育恰恰提供了這一功能，「乒乓外交」就是範例。當其時，中國與「美帝」交惡，外部環境險惡不在今日之下，而「乒乓外交」旋乾轉坤，一舉扭轉大勢。

可區別大國 「近交遠攻」

現下中國外部環境複雜，尤以大國關係（除俄羅斯一國外）向下趨勢值得警惕，中英由「黃金十年」到英人航母相逼即為一例。奧林匹克格言「Together」暗合習近平「人類命運共同體」理念，「共同體」包容形形色色國家，正如「乒乓外交」包容當年「第一敵國」美國。中國現今雖不免寧折不彎需處處示強，或也可將大國區別對待「分而治之」，如「近交遠攻」，改善與日本、印度乃至加拿大關係，利於對美周旋。如此，東京奧運會就是時機，以「兩個奧運會」相互支持為動能採取行動。事實上，中國今次派出歷屆奧運（境外）規模最大代表團已見誠意，777人（包括運動員431人）就是對日友好信號。

中國今屆一片光明

香港更上層樓可期

本屆奧運會日本有一說「金牌不再重要」。實則，日本派出空前強旅瞄準「取中國亞洲霸位而代之」。對中國而言，則要扼住近幾屆奧運成績下滑之勢，金牌多多益善，獎牌來者不拒。體育唯一超級強國美國大山壓頂，上一屆金牌超過中國的英國、「百足之蟲死而不僵」之俄羅斯、東道主日本，可謂群狼環伺，中國唯有「人生能有幾回搏」，置之死地而後生。「00後」小將楊倩在女子10米氣步槍決賽為中國射落東京奧運會首金，預示中國今屆奧運一片光明！

值得關注的是，香港派出自回歸以來最大規模代表團，出戰13個奧運項目，單車名將李慧詩2012年奧運會摘銅、混血「女飛魚」何詩蓓奪牌有望、羽毛球巾幗謝影雪不讓鬚眉，而劍擊運動員張家朗更在昨天摘下金牌……東京奧運會香港更上層樓可期！

作者是時事評論員

[歐陽五]