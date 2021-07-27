梁美儀：放過香港運動員吧！

挑動仇恨的人 才最應譴責

出自小康之家的伍家朗，中一開始到香港體育學院受訓，在家人堅持下，他在完成中六課程後，2012年轉為全職羽毛球運動員，這9年來代表香港東征西討。運動員在奧運場上比賽，本已要克服巨大的競賽壓力，在此關鍵時刻，很難想像有人竟為了球衣一事，鞭撻本應專注賽事的運動員，為他添煩添亂。

如要批評伍家朗，第一應先批評特區政府。今年5月，特首林鄭月娥和民政事務局長徐英偉，曾到體院探訪香港劍擊及羽毛球運動員，當日伍家朗也在場。那天林太說，政府會「全力支持香港運動員積極備戰東京奧運會」，但為何民政事務局事先沒有跟港協暨奧委會協調好香港代表團運動服贊助問題，而要運動員去為球衣張羅？

其次，按香港羽毛球總會事後發出的新聞稿，羽總在賽前是得悉伍家朗未能與原有贊助商續約，也知悉他將會穿著自行安排沒印上區旗的球衣出賽，羽總對事件有不能推卸的責任。

將來要宣誓效忠方能作賽？

從批評伍家朗人士的有關言論觀之，將來運動員是否要宣誓效忠特區和擁護《基本法》後方能代表香港作賽？這時想起早前看過中國乒乓球協會主席劉國梁的一篇專訪，提到在2012年倫敦奧運會舉行前一個月，中國乒乓球國家隊成員李曉霞、郭躍和丁寧「火線入黨」，指這是「讓他們在一個特殊時期、特殊節點，有一種特殊的身分和使命，增加他們精神上的力量」。結果國乒隊那年從倫敦帶回4枚金牌。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]