劉進圖：政策突變禍及無辜股民

內地規管補習社 教育股暴瀉

北京要規管補習社，投資者不一定反對，尤其當局是以減輕學生作業負擔，以及減輕校外培訓負擔的名義，提出新的規管政策，這個「雙減」的大方向，民眾應該是支持的，問題在於實施的手段和過程，有沒有充分考慮資本市場的現實情况和發展需要。

舉例來說，即使教育當局認為，長遠來說大部分補習社應該轉變為非營利機構，收費水平須受規管，但過去已經發牌的私營教育機構，是否可以暫時獲豁免，直至當局訂出合理可行的過渡時間表？其實，只要當局停止發出新的私營補習社牌照，並鼓勵非營利的培訓機構多提供服務，私營補習社已經即時受到競爭制約，是否有必要逼它們統一登記為非營利機構？假如公私營並存的體制能有效運作，使不同階層的學生都得到照顧，還是否需要一刀切革市場的命？

一刀切轉變營運模式 值得商榷

其次，補習社這個行業本身也有許多細分市場，是否應該一刀切轉變營運模式，頗值得商榷。舉例來說，一些在大城市立足、主要服務預備出國留學的學生、需聘請較佳師資替他們補習外語的，是否可以獲豁免，繼續以私營機構方式運作？一些專門為有特殊學習需要的學生提供課外輔導的，由於營運成本較高，只能收取較貴的費用，當局若要求它們轉變為非營利機構，是否能提供師資培訓和費用津貼？

有否考慮資本市場的發展需要？

其三，在針對中小學課外輔導市場加強規管的同時，當局有否考慮讓上市的私營補習機構向其他市場發展，例如教材出版、職業培訓、高等教育等，使它們的業務不至於過分集中在單一市場，一旦市場規管環境有變便遭遇沒頂之災？這些上市教育機構擁有資金和人才，只要市場環境不是一夜突變，而是循序漸變，它們完全有可能成功轉型，找到新的營利模式。北京的領導者如果重視資本市場的作用，在推出一項會嚴重衝擊市場的政策之前，是否可以充分諮詢業界，考慮這些雙贏的出路？

本可避免「不容退路的打擊」

上周六的《金融時報》報道，北京規管補習社的消息傳出後，在紐約上市的三大中國教育企業股價暴跌，合共蒸發了160億美元的市值。這篇外媒報道引述內地智庫指出，北京這樣做除了要為學生和家長減負擔，也是為了避免加劇貧富懸殊，以及刺激生育。這些宏大的政策目標，教育企業的管理層和股東都能理解，相信也願意配合，他們無法承受的，是突如其來、不容退路的打擊，這本來是可以避免的，希望當局能懸崖勒馬。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]