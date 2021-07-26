盧文端：夏寶龍講話4點解讀

5標準接地氣合民情 預示特首選舉方向

夏寶龍講話中最受香港社會關注的內容，是提出了管治者能力的5個標準。一些與會者當時就感覺到，這是中央對以後的行政長官人選提出的具體標準和要求。這種說法確有道理。

香港即將迎來選委會選舉、立法會選舉和特首選舉這3場選舉，其中特首選舉最受關注，因為外界普遍認為，在新選舉制度下，選委會和立法會選舉差不多是「大局已定」，而特首選舉無論是選舉過程還是選舉結果，都對香港今後的發展極為重要。這也是夏寶龍有關管治者能力標準的內容特別受重視的重要原因。

記得2016年12月，也就是上一次特首選舉的前夕，當時的港澳辦主任王光亞在接受《紫荊》雜誌訪問中，明確列出中央對特首人選的四大標準：愛國愛港、有管治能力、中央信任、港人擁護。不過，中央當時並沒有就愛國愛港和管治能力提出具體標準和要求。

今年2月，夏寶龍在《全面落實「愛國者治港」原則 推進「一國兩制」實踐行穩致遠》講話中，對於香港特區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任人士的愛國標準，提出4點要求：一是全面準確貫徹「一國兩制」方針；二是堅持原則、敢於擔當；三是胸懷「國之大者」；四是精誠團結。

在最近的這次講話中，夏寶龍明確提出管治者能力的5個標準（即「5個善於」）：一是立場堅定：善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針；二是擔當作為：善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；三是為民愛民：善於為民眾辦實事；四是有感召力：善於團結方方面面力量；五是有責任心：善於履職盡責。夏寶龍強調嚴格落實「愛國者治港」原則時，落腳點是推動香港實現良政善治。這裏的「5個善於」，重點在一個「善」字，與良政善治相呼應，也可以說是良政善治的具體體現和要求，其中良政是：為民愛民，為民謀福祉；善治是：推動發展、破解矛盾、團結各方。至此為止，中央有關行政長官人選的標準和要求，可以說是比較完備了。

夏寶龍今次提出管治者能力5個標準，預示了新一任特首選舉的方向，香港社會反應相當正面。這說明中央提出的標準非常接地氣，反映香港的民情，符合香港市民的願望和期待。

不搞「清一色」政策沒變也不會變

夏寶龍在講話中指出，要堅決把反中亂港分子排除在特區管治架構之外，加上澳門立法會選舉DQ 3組反對派參選人，於是香港有輿論說，中央再度收緊紅線，要搞「清一色」，泛民難以「入閘」參選。這種說法顯然是一種誤判。討論夏寶龍的這篇講話，不能離開他今年2月發表的那篇關於「愛國者治港」的講話。夏寶龍當時以很重的語氣明確強調：「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」。對此，港澳辦常務副主任張曉明之後作出了更直白的解釋：反中亂港分子與泛民不能簡單畫等號，泛民裏面也有愛國者，可以依法參選、依法當選。在此，筆者也再次重申過去的看法：今年底的立法會選舉，泛民肯定會有人參選，也肯定會有泛民人士「入閘」當選。

夏寶龍對美國和歐洲議會制裁的回擊有些不同尋常，他說，歐美一些國家的所謂制裁，只能不斷敲響他們在香港的代理人──反中亂港分子的末日喪鐘。換句話說就是：美國愈干預港事，亂港分子下場愈悲慘。過去，中美關係比較寬鬆友好的時候，中國對其在香港的代理人也是「睜隻眼閉隻眼」。現在不同了，面對美國全方位打壓遏制，中國必須強力反制。香港《國安法》規定，請求外國對香港特區進行制裁屬於犯罪。在中央看來，美國愈多所謂制裁，就愈是坐實其香港代理人的罪狀，促使香港特區政府嚴正執法予以懲治。因此，美國的所謂制裁，等於將自己的代理人推向火坑、成為箭靶，只能是搬起石頭重重地砸在他們自己的腳上。

暢想遠景預示「一國兩制」50年後不變

夏寶龍在講話中暢想香港發展遠景：當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，實行「一國兩制」的香港，經濟更加繁榮，各項事業發展更加均衡，社會更加和諧安寧，特別是大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。《明報》社評將之形容為：中央勾勒「香港夢」。習近平主政後有一句名言：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」夏寶龍對香港發展遠景的描繪，蘊含了中央執政為民的厚重的民本情懷，不僅是對以後各任特首工作目標的要求，也預示「一國兩制」50年之後也不會變。相信這也是香港市民希望見到的。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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