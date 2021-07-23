紫荊黨：「一手硬、一手軟」處理「刺警案」

特區政府將事件定性為「孤狼式恐襲」，這既反映事件的嚴重性，同時又可以作為日後執法者繼續追查背後煽動者、教唆者，以及阻止市民悼念疑犯的依據。警方在案發後採取了許多正確的處理手法，包括增派全副武裝的警員到案發現場巡邏，截查可疑人士，阻止市民放下鮮花悼念施襲者，進一步調查施襲者是否與激進組織有關連，或受這些組織和成員的教唆、煽動等等。

懲治暴力行為，防止其死灰復燃，這將是一個長期任務。為解決基層警力嚴重不足、基層警員長期超負荷工作等嚴重問題，警方需要得到市民的大力支持。在落實《國安法》、防範和杜絕暴力行為等方面，激發市民的愛國愛港精神，幫助市民提高警覺，避免不明真相的人士受到煽動後以身試法參與暴力及違法行為，這是成功恢復社會秩序的群眾基礎和力量之源。

對極端分子引「煽動罪」起訴

教育市民正確面對恐襲

為今之計，特區政府需要兩手抓，既要以堅決果斷的措施處理好「刺警案」，嚴厲打擊蠢蠢欲動的激進分子，又要做好普通市民的教育和說服工作，調動其積極性，和他們一起做好維護社會治安和國家安全的工作。

首先，區別對待那些煽動市民「悼念」兇徒的激進分子和認識及覺悟有待提高的普通市民，警方應積極引用《刑事罪行條例》的「煽動罪」，對極端分子加以起訴，從根源上阻止有違法理的錯誤思想繼續傳播。對於前往案發現場悼念施襲者的市民，警方在堅持原則的前提下，可酌情採取多種措施靈活處理，通過制止、詢問、罰款等方式勸說和阻嚇。

其次，多利用社交媒體，以外國一些恐怖襲擊案件為題材，教導市民正確評價和面對恐襲，尤其是不應美化今次事件的施襲者為「英雄、義士」，增強市民的法治和是非觀念。

落實惠民政策 緩和社會氣氛

再次，落實一些標誌性惠民政策，緩和社會氣氛，凝聚團結一致向前看的共識。短期而言，特區政府應採取各種激勵措施，提高疫苗接種率，盡快恢復正常經濟活動和日常生活。長期而言，特區政府應盡快公布和推出重大經濟民生措施，讓市民覺得生活質素將逐步得到改善，令他們不易被激進分子蠱惑，不會因為目前的困難而做出針對政府的反叛行為。政府可以考慮推出類似1970年代港英政府實行的大型建屋計劃，盡快紓緩市民的住屋問題，改善居住環境，尤其是要迅速減少劏房和寮屋。市民安居樂業，自然會減少對政府的不滿，也可以令市民對激進思想產生「抗體」。本港年輕人形成於本地或外地創業、工作的熱烈氣氛，其視野就不會只集中於政治議題，他們就不易被激進勢力所影響，其人生便不會走上歪路。

增進市民福祉是特區政府全部工作的出發點和歸宿。特區政府所處的國際環境和所面臨的形勢與任務已經發生變化，只有為民造福，只有得到市民的擁護和支持，政府才能開創全民參與維護治安的良好局面。只要特區政府以「一手硬、一手軟」的方式處理好「刺警案」，相信市民很快就會停止做出不符合法理的行為，鞏固社會「從亂到治」基礎，令「一國兩制」得以持續成功地發展下去。

[紫荊黨]