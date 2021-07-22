陳帆川：新聞報道為何贏不了娛樂資訊？

今時今日做新聞，誰說不出要掌握數據，由數據推動內容？香港媒體即使沒錢建立數據團隊，也至少有人每天盯着網站和社交媒體流量，觀察哪條新聞高點擊、哪條新聞乏人問津，從而掌握讀者興趣。不過，數據分析的兩項關鍵——歸納和行動——在新聞業難以大派用場。

難歸納：難篩選真熱門標籤

歸納是將表現佳的文章和影片分類。最簡單、亦是所有媒體沿用了數十年的做法，就是將版面分成港聞、國際、娛樂、副刊。但這種分類只能讓讀者更容易找到內容，無助媒體分析讀者興趣，因此很多媒體又為文章加上種類繁多的標籤。以這篇評論為例，標籤可以包括新聞、內容營運、媒體。

不過，標籤是手動的，不同編輯處理同一篇文章，可以有不同的選擇，以致最終難以篩選出真正熱門的標籤。另外，一篇報道之所以大受歡迎，原因可以很複雜，包括社會氣氛、市民情緒、短期潮流等，成功不能輕易複製。

舉例，高官僭建在昔日是可以連續報道一個月的大新聞，但在今時今日的氣氛下，即使同類新聞再曝光，影響力也大不如前，因為香港人已見怪不怪。

難行動：難以「造新聞」

第二是行動。即使新聞編輯掌握到哪些題材和元素可以大收旺場，也難以命令記者去「造新聞」。比如高官和富商秘密飯局，點擊率一定高，但這些新聞不是說有就有的。空有數據，缺乏行動，即是有數據無驅動。因此無論編輯室如何刻意地強調他們運用數據，其實每天的決策仍然由個人經驗和觸覺主導，因為這樣始終最快、最有即時效果。

反觀其他內容產品，例如劇集、電視節目，以及其衍生的娛樂新聞，卻可以無限複製。無綫透過「收視方程式」複製「師奶劇」，已經不是新聞。即使如ViuTV比較破格的節目，其創意還是建基於一些經過驗證而可以複製的元素，包括青春、熱血、惡心等。導演可以早在構思階段，便仔細地將元素糅合進節目；但新聞編輯難以在審批「故題」階段，便要求報道符合指定元素。即使提出了要求，也可能大失預算，因為新聞就是充滿變數。

至於有什麼新聞報道是可以複製的？國際上又有哪家媒體憑複製而火速冒起？下周再談。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]