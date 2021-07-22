梁美芬：「告別劏房」的政治啟示

不能單靠口頭說愛國就上位

夏主任藉談到國家實現第二個百年奮鬥目標時香港會是怎樣，開出對治港者的明確要求，可以預料香港日後再無政治順風車可搭，愛國者不僅要善於敢於鬥爭，更要有真才實學能出謀獻策，絕不能單靠口頭說愛國就上位。

而在芸芸眾多政策中，夏主任特別具體地期望未來的香港住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、籠屋。大家還記得，今年3月全國兩會期間，身兼中央港澳工作領導小組組長的國務院副總理韓正已清楚表示，要香港社會安定，房屋問題必須解決。過去半年主管港澳事務官員多次耳提面命，可見中央認為香港的土地房屋問題已經迫在眉睫，於是再三提醒特區政府要抱最大的決心盡快解決問題，倘若以為中央給香港100年時間慢慢處理，就是捉錯用神，大錯特錯！

土地房屋 是中央開出的民生必答題

中央政府過去也多次善意提醒香港要履行《基本法》第23條立法的憲制責任，完善維護國家安全的法律制度，直到2019、20年香港黑暴肆虐，不得不出手制定《港區國安法》，打擊當時危害社會安寧的激進行為。土地房屋問題絕對不能拖下去，動搖到社會穩定的根基。根據基本法第7條，香港特區境內的土地和自然資源屬於國家所有，由特區政府負責管理、使用、開發、出租或批給個人、法人或團體使用或開發。在土地房屋問題，中央當然希望香港能自行解決。香港社會及特區政府必須汲取拖延基本法第23條立法帶來社會動盪和惡果的教訓，必須制定取締劏房及籠屋的政策時間表和路線圖，不宜再拖。

在「愛國者治港」的新格局下，土地房屋已是中央開出的一道民生必答題，須在限時內交出顯著成績。社會各界應有大我精神，不能只着眼持份者的利益，必須從香港長遠利益出發，合力解決土地房屋問題。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

[梁美芬]