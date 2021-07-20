歐陽五：面對西方話語霸凌 「沉默時代」正在過去

這當中，特別值得觀察的是對西方「人權」話語霸凌的突圍。在日前閉幕的聯合國人權理事會會議上，中國罕見主動控訴「美西方」國家種種人權罪行，逾90國通過聯署、聯合致函、單獨發言等方式支持中國，共同戳穿西方藉人權行干預的虛偽面具，揭露西方從歷史到現實欠下的人權孽債。對那些慣於在世界上扮演「人權法官」的西方國家而言，這些不再沉默的心聲，顯然是西方幾乎數十年從未遭遇過的迎頭一擊。然而於全球而言，其中醞釀着建構更公正、平等的新話語體系的契機。

西方雙重標準嚴重

新加坡前資深外交官馬凱碩，就曾批評西方雙重標準嚴重，將人權問題當成便利的「地緣政治武器」，即使自己也有嚴重人權問題。長久以來，以美國為首的西方國家，以「人權」之名「審判」他國、行干預之實，對內卻製造或懸置種種人權危機。滅絕原住民、種族歧視、強迫勞動、槍支暴力、對別國非法軍事干涉、濫殺別國平民等罪行，都是「人權法官」製造的人道災難。譬如，聲稱關心穆斯林的美國，國內穆斯林群體卻是欺凌、偏執和仇恨犯罪的目標。根據報道，調查顯示，50%的美國穆斯林認為，近年來在美國做一名穆斯林變得更加困難。然而，美國政府非但不去解決國內穆斯林的人權困境，倒以反恐之名發動、參與阿富汗、伊拉克、敘利亞戰爭，造成難以計數的穆斯林平民死傷。更甚者，美國去年將「東伊運」從「恐怖主義組織」名單中删除，公然為暴恐勢力站台。

美國等西方國家，自身人權劣迹斑斑，卻能長期把持「人權法官」之位，一則憑恃其強大的綜合實力，二則在於美西方長期掌控人權、民主、自由等話語霸權。法國著名哲學家米歇爾．福柯曾論「話語即權力」，就此而言，西方對「人權」話語的壟斷，亦是其全球霸權的組成部分。最典型的例子是美國聲言伊拉克有生化武器，發動伊拉克戰爭，即使多年後美國揑造證據的真相被揭露，美西方主流媒體卻選擇性失聲，國際社會也甚少為伊拉克討回公道的聲音。廣大發展中國家，所受的不止是西方話語霸凌，更是其話語背後的炮火焦土、屍骨血淚。

中國仗義執言 獲廣泛支持

壓迫與霸凌固然不可能長盛不衰，一旦被霸凌者不再沉默，團結發聲，就是重建國際話語體系的起點。中國此番作為被霸凌群體的代表，仗義執言，勇敢發聲，獲得了廣泛支持。中國近年不斷遭受西方空前無底線的抹黑、誣陷。西方將香港、新疆、西藏等中國內政事務，納入其「人權」話語武器框架，無非是以此阻遏中國的和平發展。在西方炮製出「種族滅絕」的謊言圍攻中國後，中國已是忍無可忍，退無可退。值得注意的是，中國選擇的反擊方式，不是以往一對一的被動回應，而是選擇在聯合國框架下，用大量西方國家人權劣迹的事實主動發起控訴議題，這既是對以聯合國為核心的國際體系的維護，也是推動聯合國在主持國際社會公平正義上發揮更積極作用。

將人權視作切實的生存發展權

中國能夠得到各國的支持和聲援，一方面是順應了國際呼喚平等、公平、正義的時代潮流；另一方面，亦與中國人權理論所獲認可密不可分。中國將人權視作切實的生存發展權，更切合廣大發展中國家的社會現實。此外，中國反對以人權干涉主權，主張衡量一國人權事業的標準，關鍵在於本國民眾是否滿意，而不是任由高高在上的外國「人權法官」敲打指摘。此次，中國代表團提交的「發展對享有所有人權的貢獻」決議在大會最後時刻表決通過。中方認為，「發展」才是解決人權問題的關鍵所在，目前擺在全球人民面前的最為嚴峻的困難是新冠疫情，世界各國應當共同合作，以攻克這一難關。這一議題設置的務實和建設性，顯然贏得了絕大多數國家的認同。

當更加有共識的國際社會價值理念，和建設性的國際框架、機制都具備時，國際社會話語格局的真正變革就為之不遠了。肉眼可見的是，那個世界各國面對美西方話語霸權的「沉默時代」正在過去。

作者是時事評論員

[歐陽五]