劉進圖：中美政冷經熱 國安搬石砸己

美國政府和商界 對中港經濟前景看法不一

《金融時報》上周報道，離岸投資者在「今年迄今」淨買入353億美元的中國企業證券，較去年同期上升49%，海外投資者同期亦大幅增持中國政府債券，買了超過750億美元，較去年同期增加50%。新一期《經濟學人》報道亦指出，中國企業已迅速適應西方國家的敵視氣氛，找到持續壯大的方法，中國經濟實力和前景不容忽視。美國前駐港總領事唐偉康更公開撰文，指西方社會沒有切實可行的方式針對香港實施金融制裁，以減少北京對香港的嚴酷鎮壓，美國和盟國應降低預期，放棄逆轉中國的香港政策的幻想。

香港經濟地位仍相當穩固

綜合上述消息，我們看到的是怎樣的一幅圖畫？其一，特朗普對中國發動貿易戰，積極促使美國經濟與中國「脫鈎」，拜登上場後雖繼承其強硬姿態，但在管控美中經貿分歧上有所取捨，制裁行動集中於戰略衝突領域，如新疆製造、5G通訊、大數據監控等，卻不阻止華爾街大行增持中國證券債券，繼續投資於中國經濟增長。

說華府這個政策虛偽也好，務實也好，只要這政策持續，香港作為中國境內唯一容許國際資金自由進出、買賣中國證券債券的城市，其經濟地位仍是相當穩固的，這也是過去一年政治衝擊不斷但港交所業績卻不受影響的原因。近月來真正衝擊股市表現的，其實是像突然懲罰滴滴出行那樣的富中國特色的監管行為。

其二，拜登政府為了顯示對中國削減香港人權自由的不滿，很可能會仿效英國和加拿大，為港人移民美國開一道方便之門，順便吸收香港的人才與資金。美國對中國學生留美學習高新科技戒心極大，著名學府已顯著收緊給中國的學額，但對香港學生赴美升學仍採友善態度，英加澳紐等亦大致如此，這會令香港的學校成為赴西方升學的重要跳板。

峻法治校 使中國學生與學術前沿「絕緣」

這樣一個「政冷經熱」的中美關係，對北京的香港政策有何影響？其一，無論京官如何厭惡外國政府招攬港人移民，擔憂移民導致房價受壓資金外流，只要西方資金持續流入香港市場，香港就不能實施外匯管制，不能阻止市民變賣資產，把資金搬到離岸戶口迴避風險。

其二，中國的留學生去不了歐美，部分會轉移來香港，因為香港的大學有不少學科在國際上排名甚高，有國際著名的教授坐鎮。但近來國安人員積極把內地的維穩體制移植至香港大專校園，清算學者審查圖書，製造白色恐怖，港大學生會評議會發了一紙議案，向刺警案行兇的死者致謝，雖迅速撤回兼公開道歉，國安警仍登門搜查盤問。這套峻法治校措施，只會嚇跑優秀學者，斷絕中國學生接觸西方學術前沿的門路，搬石頭砸己腳，何其愚蠢！

作者是資深傳媒人

[劉進圖]