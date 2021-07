關仲然：美重申反台獨立場 影響大於「友台」人事佈局

AIT新處長任命 延續與台友好

最近的發展,是美國在台協會(American Institute in Taiwan,簡稱AIT)宣布了新任處長,由孫曉雅(Sandra Oudkirk)接替任期屆滿的酈英傑(William Brent Christensen),主管美台事務。自1979年,美國與中華人民共和國建交,同時跟中華民國斷交。不過就在同一年,美國也就《台灣關係法》立法,與台灣保持着非官方的關係。斷交意味大使館的關閉,但因着台灣關係法而成立AIT,作為美國在台灣的聯絡機構。

美國在前總統特朗普4年的執政之下,美台關係加速發展;而酈英傑在其AIT的3年處長時期,也被視為有效促進美國與台灣之間的交流。酈英傑與台灣本來淵源甚深,上世紀70年代就以傳教士身分到台灣傳教,後來也出任過不同職位,處理美國與台灣的非官方外交事務。而作為AIT處長,無論是近期有關抗疫的疫苗捐贈,或重啟貿易暨投資架構協定(TIFA)對話,或在去年、他作為第一位以AIT處長身分參與「八二三」金門炮戰紀念活動者,這些都寫進酈英傑在任的政績之中。

拜登政府找來女將孫曉雅接替酈英傑,成為AIT的首位女處長。不少來自台灣的分析,都指出孫曉雅熟悉台灣,亦曾派往台灣,在AIT工作,是繼續強化美台關係的好人選。除孫曉雅外,被稱為「台灣女婿」的AIT副處長谷立言(其妻子為台灣人)調任美國駐日本代理大使,也有分析指這是美國加強與日本的聯繫,共同支持台灣等等。這些人事調動對外交關係意味多少、帶來多大的影響,固然可以有不同的解讀。以孫曉雅的任命為例,這多少代表美國延續與台灣友好的方向。

反台獨老調再彈 向北京伸友誼之手

但除此以外,是否可如台灣內部的種種分析,將之視為形勢大好、是對蔡英文政府大力支持?這又未免言過其實。因為接近同一時間,美國白宮的一個舉動,完全抵消了這些分析為民進黨支持者所帶來的精神亢奮。這就是美國白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell),清楚地代表白宮指出:「我們支持與台灣建立穩固的非官方關係,但不支持台灣獨立(We support a strong unofficial relationship with Taiwan. We do not support Taiwan independence)。」

這種論調,當然絕不新鮮,因為這從來就是美國的立場,像1998年克林頓總統訪問中國時所說過的「三不」,其中一個「不」就是不支持台灣獨立。而這種不支持台獨的論調,本來也建基於中美之間簽訂的「三個聯合公報」(分別於1972、1979及1982年簽署或生效),裏面早就強調美國是「acknowledge」「一個中國,台灣是中國的一部分」(acknowledge的中譯是明瞭抑或承認也好,關鍵在於美國不對此立場提出異議)。美國在兩岸關係的立場,在白紙黑字的文件上,其實早就寫明。這些歷史文件,依照國際慣例,即使歷史悠久,亦不等於變成無效廢紙。

但論調不新鮮不代表沒有意義、沒有效果。特別是經過特朗普4年以後,一些常規不再如以往堅固,拜登政府在上任不久就明確重申不支持台獨的立場,這一方面對北京來說是很重要的舉動;另一方面,也一洗美國過去慣用「策略性模糊」的姿態。更重要的是,這是對民進黨政府的一盆冷水:必須明白到在拜登上任後,中美關係即使沒有立即改善,但至少在台灣議題上,這是美國清楚的一條界線,而在原本已經存在的界線上再清楚加深一筆,則無疑是拜登給北京伸出了友誼之手。

壓縮「兩岸維持現狀」以外空間

民進黨本身所代表的就是台獨立場,這不容置疑(1991年寫入民進黨黨綱)。但實際上,民進黨沒有本錢真正實踐台獨,也是一個政治現實,甚至政黨本身也深深明白。因此,民進黨的邱義仁近日才會公開說台獨「此時並不適當」,也不由台灣自己可以決定。邱義仁是民進黨的靈魂人物,分量十足,說出此話自然引來國民黨狙擊,說民進黨是欺騙台灣人。不過,在狙擊的同時,國民黨在如何處理兩岸關係上,本身也處於尷尬之中,去年選舉落敗後,也屢傳黨內是否應該討論棄守「九二共識」。

實際上,長久以來的兩岸關係,無論對台灣的政黨抑或台灣人來說,國民黨也好、民進黨也好,對兩岸關係最重要的看法,不外乎4個字——維持現狀。至於這個現狀所代表的是什麼,各自都有所詮釋,關鍵是:不論是民進黨不可能實現的台獨,抑或是國民黨仍然抱緊、但實際上不代表什麼的「九二共識」,都是在一個各自都明白不可能實現的理想之下,在現實中尋找於「現狀」以外的更多空間。此時白宮說不支持台獨,對民進黨政府的影響,就是這個空間的縮小。相比起AIT等人事變動,白宮的立場重申,無疑帶來了更大的影響。

兩岸關係中 北京才是舉足輕重

談了不少美國和台灣,但在兩岸關係之中,北京角色才是舉足輕重。最近台灣成功通過台積電及鴻海洽購德國BioNTech疫苗,國台辦以「樂觀其成」作為總結。在之前購買BioNTech疫苗的過程中,蔡英文政府多次明示暗示受北京阻撓,但現在最後購買成功,而北京並沒有搬出常用的「干涉中國內政」、「搬起石頭砸自己腳」等用語,反而一句「樂觀其成」作結。在外交觀感上,無疑是一場勝利,對蔡英文政府也算是一次技術性擊倒。有時候,與其惡言相向,不如借力打力,外交成績會更好,對解決台灣問題也有更大的效果。

作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]