盧文端：中聯辦「七一」訪基層 帶出重要信息

送上中央節日祝福 體現執政民本情懷

中聯辦這次探訪基層活動的背景，是舉國歡慶中國共產黨百年華誕之際、習近平主席發表備受矚目的「七一」講話的當天。習近平「七一」講話最打動人心之處，是其厚重的民本情懷。整個講話提及「人民」有84次之多，其中，「江山就是人民、人民就是江山，打江山、守江山，守的是人民的心」，這幾句話擲地有聲，呼應了習近平的名言：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標」，揭示了中國共產黨的深厚根基和力量源泉。

中聯辦在這個具特別意義的日子組織「溫暖關愛進社區」活動，不僅有中聯辦副主任陳冬、仇鴻、盧新寧、何靖、尹宗華參加，而且義工團多達18支隊伍、300個小組，分赴港九新界，探訪居屋、公屋、劏房市民和新移民、少數族裔等1500戶基層家庭，為市民送上福袋，首先要表達的，當然是與廣大市民共慶中共成立100周年，傳達中央對香港市民的祝福和關顧，體現中央的民本情懷。正如中聯辦新聞稿所說：「中聯辦將認真貫徹習近平總書記『七一』重要講話精神，堅守『一國兩制』初心，堅持為民宗旨，積極推動香港解決市民的關心事、困難事。」

中央重視社情民意 要求做好基層工作

港澳辦常務副主任張曉明去年6月在研討會講話中，談到香港需要「二次回歸」的問題。與1997年7月1日我們國家對香港恢復行使主權的「第一次回歸」相比，由國安法制定實施及之後完善選舉制度帶出的「第二次回歸」，重點是「人心回歸」。

為促進人心回歸，中央高度重視香港的社情民意，要求做好香港的基層工作。這次完善選舉制度，全國人大常委會在修訂《基本法》附件時，直接規定較大幅度增加基層社團組織在選舉委員會中的席位，充分顯示中央對基層工作的重視。據悉，中央各涉港機構和部門，都在以各種方式蒐集和了解香港的社情民意，確保中央全面準確及時掌握香港的真實情况，為中央制定具體的對港政策措施提供參考。中聯辦作為中央駐港最高機構，更有責任加強與香港社會各界聯繫，做好社會基層工作。

駱惠寧出任中聯辦主任以來，已3次落區：第一次是去年2月17日走訪在港中資企業，實地考察了解新冠肺炎疫情防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作；第二次是去年2月28日視察由中國建築國際集團承建的鯉魚門公園及度假村檢疫中心；第三次是去年10月1日探訪劏房住戶，當時，中聯辦兩位副主任陳冬、何靖也分別走進社區，登門慰問香港市民。中聯辦這次「七一」探訪活動，除了駱主任去北京參加慶祝中共成立100周年大會，幾位在香港的有關副主任，基本上都參與其中。

中聯辦要盡責 加強聯繫各界功能

本來，中聯辦作為中央駐港的最高機構，廣泛聯繫香港市民，做好香港社會各界與中央之間的「聯絡人」，理所應當。然而，在過去多年惡劣的極端泛政治化環境中，中聯辦被人「扣帽子」、「打棍子」，惡意「污名化」，與中聯辦交往甚至被看作一種「罪過」，泛民立法會議員可大搖大擺與美國等西方國家駐港外交機構來往，卻一再公開「杯葛」中聯辦主任的交流邀請。香港國安法實施，新選舉制度建立，香港局勢迎來由亂及治的重大轉折，加強中聯辦密切聯繫香港社會各界的應有功能，既是「糾偏」的內容之一，也是適應新形勢的需要。正如張曉明當年擔任中聯辦主任時所說：西環（中聯辦）不治港，但是西環要盡責，要把中央賦予我們中聯辦的職責履行好，把我們該做的事情做好。可預見的是，中聯辦將在了解社情民意、拉近香港市民與國家的距離、更好地貫徹中央對港政策和促進人心回歸方面，發揮更積極作用。筆者相信，今年底立法會選舉後，當選的泛民議員與中聯辦的溝通交流也會逐步正常化。

還需看到，國安法實施和新選舉制度建立後，香港社會對搞好經濟民生有很高期待。中聯辦以相當規模組織這次探訪基層的活動，也是要向香港社會表明，中央在強調維護國家安全的同時，高度重視香港的經濟民生。可以預期，中央將採取更加有力的政策措施，推動和支持特區政府解決香港經濟民生方面的深層次問題。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

[盧文端]