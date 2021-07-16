周永新：防疫抗疫難 適應時局變化更難

回復穩定是社會的共識

到了今天，市民雖有不同意見，但普遍的意願，是社會必須回復穩定，過去攬炒或使用暴力的行為和主張，都證實不能解決問題，反會造成更大的不安和傷害。回復穩定雖是社會的共識，但不可否認的事實是：香港社會的整體氣氛仍是低沉，就是政府推出5000元消費券，市民對政府仍有諸多不滿，一時間社會也難振興起來。社會氣氛為什麼如此低沉？原因很多，筆者揀其中較突出兩項作分析：

新冠疫情自去年初開始，至今一年半，相信令市民最感鬱悶的，是生活不知何時才可回復正常，其中尤使他們感到不快的，是必須困在香港，無法出外旅遊。須知道，香港是一個面積細小的地方，雖然有不少郊野公園，但不是全部市民都喜歡「行山、露營」，出外旅遊卻最得市民歡心。君不見，疫情前每逢到了假日，數以十萬計市民離開香港，近的到廣東省鄰近景點「吃、喝、玩、樂」，遠一點的到日本、韓國、台灣、泰國等被視為港人「鄉下」的地方，紓解平日積累的疲勞和煩躁。港人現在不能出外，可能是疫情對他們最大的懲罰。相對於內地居民，他們早可在國內到處遊玩，香港700萬市民卻必須留在這個只有大型商場可去的地方。港人真的受夠了！

香港真的要等待「清零」才可解除束縛？什麼時候學生才可回復正常的學校生活？過去整整一個學年的網上教學，只算是權宜之策，學生必須返回學堂才能得到學校教育的好處。另外，過去為了防疫，公立醫院和資助院舍禁止親友探訪，現在應考慮逐步放寬； 與親友保持聯繫，對病人和住宿院友的治療和照顧都會有幫助。「清零」可以是目標，但應同時恢復市民的正常生活，這也是市民普遍的期望。

回歸前移民是對香港前途沒有信心

香港氣氛低沉的另一個原因，是近日不時聽到親友移民，尤其在中產階層家庭，移民是見面時少不了的話題。上世紀80、90年代，移民也是常常談起的話題，而當時港人所以移民，主要原因是對香港的前途沒有信心，恐怕香港回歸後，原有的資本主義制度會驟然消失，自己努力得來的不再受到法律保護。那個時候，港人對中共政權存有戒心，特別經過文化大革命和1989年出現的「天安門事件」，擔心中國內部權力鬥爭不已；這樣，怎可保證香港能夠在回歸後保持長期繁榮和穩定？

回歸前的約10年，移民外地的港人約有60萬，是人口的10%，其中中產佔多數，中年專業人士和他們的家人尤為普遍；這樣，他們是否一走了之？回歸後，香港並沒有出現預期中的動盪，事實證明香港原有的資本主義制度並沒有「走樣」，且因國家的改革開放，香港的經濟在亞洲金融風暴後重新振作起來；香港在千禧年以後出現「回流潮」，不少移民外國的港人和他們的子女，紛紛返回香港尋找機會。

今次的「移民潮」又是怎麼一回事？因為今次「移民潮」是近一年才發生的事，沒有正式的統計數字和調查，筆者只能從一些零碎的報道作出分析。有意見認為，今次「移民潮」是由於人大一年前訂立《港區國安法》。港區國安法雖有「震懾」的作用，但至今因此被拘控的只有百多人，相信不至有萬計港人因懼怕觸犯港區國安法而移民吧！

「反國教科運動」、「佔領行動」留下的影響

這樣，為什麼不少港人要移民？這要從2012年的「反國教科運動」說起。反國教科是什麼性質的社會運動？反國教科是反對政府將國民教育獨立成科。雖然國民教育獨立成科的決定最終被撤回，但持續了半年的社會運動卻留下極其深遠的影響：一、「反國教科運動」證明：只要參與的群眾眾志成城，政府的決定是可以推翻的，社會運動有本身的價值和意義；二、政府藉國民教育向學生「洗腦」，目的是向學生灌輸另一套思想和觀念，港人必須起來捍衛香港固有的核心價值；三、港人必須堅守自己的信念，需要時甚至不惜犧牲和付出代價。當時的「反國教科運動」，在年輕人腦裏留下的信念，正是觸發今天「移民潮」的起步點。

到2014年的「佔領行動」，表面上，香港的經濟並沒有因此受到破壞，但「一人一票才是真普選」、「公民抗命」、「以法達義」（官方稱「違法達義」）等觀念，成為不少港人的政治訴求和堅守的真理，尤其在年輕人中，追求民主等同於履行公義；所以，任何違反「一人一票」的選舉都是不公義的。「佔領行動」雖然未能達成預期的效果，但在追求「真普選」的港人心裏，任何不符合「一人一票」的選舉都不能接受，以至政府在2017年行政長官的選舉方案中雖作出讓步，但因為提名方法仍有篩選，僵局終於未能打破，且留下了日後立法會爭議不休的局面。到2019年的「反修例風波」及其後發生的暴力和破壞，造成的分化和撕裂，看來以後一段時間都無法修補。

決定移民的港人——他們的感受和考量

筆者所以回顧過去，想要指出的是：今天香港的氣氛所以這麼低沉，甚至不少港人考慮或已移民外國，實在是由來有漸。香港經歷了過去10年3次激烈的社會運動，到今天時局所出現翻天覆地的變化，並不是全部港人都能接受的：一些人決定移民，因為他們覺得，過去熟悉的香港已不存在，他們要移民到一處制度上與昔日香港相近的地方，英國和加拿大成為他們的首選；一些人認為，他們若然留下來，便必須放棄自己堅守的信念，去接受另一套他們不能認同的制度和價值觀念，他們覺得自己做不來，於是決定移民；一些人是人到中年，覺得就是自己能夠適應目前時局的變化，但他們的子女，經過反國教科、佔中和反修例等運動，特別在價值觀念上受到的薰陶，一時三刻是無法改變的；為免子女思想上受到困擾，或強迫他們放棄自己的價值和觀念，出路就是送他們到外國讀書，或和他們一起移民。

面對疫情，港人還可在生活方式上作出適應，但面對時局的變化，看來不少港人要作出去留的抉擇。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]