劉國勳：新界北建港新中心 為年輕人創造機遇

特首林鄭月娥近期受訪時說，新界北規劃的交通網絡將來要融入大灣區，增加與福田、羅湖等的連繫，政府並已邀請前規劃署長凌嘉勤出任顧問，重新檢視邊境發展及口岸經濟帶。筆者認為，這一新思維比起過去的確是有所改變，不過未來的檢視工作亦需要打破框架，在考慮如何給香港人多一種選擇，便利他們加深了解內地、北上發展的同時，亦要思考怎樣為本港及本地年輕人，吸引和創造更多新機遇，給他們帶來希望。

創造機遇 拓寬年輕人選擇空間

特區政府近年鼓勵更多本港青年，前往大灣區內地城市發展，包括勞工處今年1月推出「大灣區青年就業計劃」，給予他們一個加深體驗和了解內地的選擇，提供月薪不少於1.8萬港元的2000個職位，供香港畢業生申請到大灣區內地城市工作。特區政府會按聘用的每名畢業生，發給企業每人每月1萬港元的津貼，為期最長18個月。截至6月24日，共有超過370間企業在計劃下提供超過2800個職位空缺，當中約一半為創科職位；根據政府數據，截至4月初，共有約5000多個求職申請經網上應徵提出；至日前有超過300名成功申請者已經入職。

不過如今的現實是，內地本身現時並不缺少接受過高等教育的人才，加之香港與內地城市仍存在一定的薪資差距，香港年輕人前往內地發展所要面臨的情况和競爭壓力，早已與從前大不相同。因此更重要的是，要將更多發展機會帶入香港。

香港本身已是大灣區最國際化的城市，具備便利營商的環境、優良的法治傳統、簡單稅制及低稅率，和完善的金融體系，並擁有熟悉國際市場的專業服務業，和強而有力的知識產權保障。這些固有優勢早已吸引大量企業和人才，匯聚於以中環一帶為主的核心區。然而本地年輕人以至整個香港，若想要鋪劃嶄新的未來，除了鞏固現時中環核心區的地位之外，還需開闢和建設一個本港乃至大灣區的新中心。而這個新的築夢之地，無疑就在「新界北部」。

謀劃打造新界北 變身香港新中心

新界北既有連接深圳的優勢地理位置，又可成為未來本港主要的土地供應來源，單是這兩點，便已賦予這片地方足夠的潛力。加上「十四五規劃」亦已提出支持香港建設「國際創新科技中心」等，並要推進河套等粵港澳重大合作平台建設，更是讓新界北的「潛力」遇上「機遇」。相信若能捉緊機遇，合理佈局，大力發展口岸經濟帶、興建新市鎮，發展創新科技等新興產業，未來新界北必定能吸引到更多機會，變身為香港的新中心。

人才政策、發展規劃須配合

若要達至這一目標，在人才政策方面，特區政府可在新界北為高等教育預留發展空間。譬如可籌劃讓國際或內地的知名學校，如清華、北大、上外附中等等，亦到新界北設立校區，為本地年輕人接受教育提供更多選擇。在就業方面，特區政府可考慮向內地爭取，令大灣區內地城市提供的青年就業創業補貼政策，亦可適用於新界北。此外，為便利兩地人員尤其是青年人才的往來，還可研究以河套區作為首階段試點，簡化出入境手續，令創科人才等合資格人員，可從特別通道自由進出。相信上述建議若能落實，將有利於吸引愈來愈多企業及人才流入香港。

至於新界北的具體規劃，政府應勇於以破格的新思維，跳出現有框架。首先，有關發展的範圍，位處邊境地帶的幾個發展中或有待規劃的區域，包括河套區「創科園」、新界北第一階段發展的「新田/落馬洲發展樞紐」，以及因應皇崗口岸「一地兩檢」而釋放的約20公頃土地，這3處地方距離相當近，卻被中間小量面積的濕地隔開，窒礙發展潛力。因此應考慮釋放這部分濕地，使幾處地方暢通無阻，統籌發展為更大規模的工作、生活社區，更大程度地發揮這片土地的優勢。

其次，針對新界北部的發展，應以興建集工作、居住、娛樂為一體的社區為原則去規劃。以新界北第一階段發展的「新田/落馬洲發展樞紐」為例，據目前初步土地用途規劃，總面積約320公頃的土地中，「企業及科技園用途」用地有57公頃，而「住宅」用地只有33公頃，僅佔總面積的一成，比例是較低；「零售、餐飲及娛樂設施」用地更是只有5公頃，僅佔總面積約2%，可見住宅及生活娛樂配套並不足夠。而且住宅、企業等不同用途的用地，在佈局上分隔鮮明，若按目前規劃，最後該區只會變為「有工作沒生活」的2.0版工業邨或科學園而已，不利於通過促進人員流動為區內帶來活力。

因此未來在詳細規劃時，需提高住宅房屋比例，規劃興建更多人才公寓，及其他足夠的商業娛樂配套；並優化功能佈局，將不同用途的用地融合為商、住、娛齊備的現代科學園區，提升該區域的吸引力和活力；同時可採取「政府主導、市場運作」的方式，將土地批予有興趣及符合資格的企業，並引入私人市場力量興建樓宇及設施，相信這將比全部由政府一手包辦，更能令有關區域的發展項目快速靈活推展。

總之，未來不同產業在大灣區各地的發展佈局，定將有所不同，香港應更精準地把握自身優勢，與大灣區其他城市錯位發展。在推動協助本地年輕人北上拓展經驗的同時，亦加快將新界北打造為機會與人才匯聚的全新中心，將更多就業和創業機會帶來香港，進一步優化本地產業結構，創造新的經濟增長點和更多元化的就業機會，加快推動香港實現經濟轉型。相信這亦能令到無論是「走出去」還是「留下來」的年輕人，都能陪伴香港一起，齊心逐夢。

作者是立法會議員

[劉國勳]