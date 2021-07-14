劉銳紹：政治低氣壓下「點支出」？

（1）喜憂同報的《中國點點點》死得不值

──它死了，不單是一個節目的存亡問題，而是說明目前的政治大氣候，不單異見聲音不能存在，連一直堅持理性、平實、溫和的言論空間（這也是節目策劃人和前線人員的宗旨和長期行事方式）也被局限、扭曲、摧殘，被逼向牆角，如今更不能生存。這才是問題的核心。

──有建制批評我在節目中「損害國家形象」，我思考、心領、警惕，但不認同。國家形象會否受損？關鍵在於國家行為本身，而不在於外界。如果國家行為是正面的，不用歌頌也掌聲不絕。我在節目中堅持有喜報喜，各位可上網重聽。但如果國家行為是負面的，或備受爭議的，無論怎樣歌功頌德也不能改變形象。

我同樣有憂報憂，還有善必揚，有惡不隱。這樣才對國家、民族有積極意義。假如有善必揚，有惡必隱，還把人民的發聲和宣泄渠道也堵塞了，只會更加盲人騎瞎馬，夜半臨深池。我不想做「忠誠廢物」，只有繼續「冥頑不靈」。

──《中國點點點》被指屢遭投訴，這就涉及兩個問題：一、怎樣的投訴？投訴是沒有問題的，歡迎，我從來以平常心對待，擇善而從。二、在現實中，投訴有很多種類、性質和動機，在此不贅。所以，怎樣對待投訴才是關鍵。客觀處理？偏聽？藉投訴「達標」？不得而知，而我不作猜想，也無意理會。

我只會繼續用同樣的方法與各方交流，包括在內地（至少疫情前如是）與官民交流。幸好他們仍聽得進我的「異類聲音」，不會「奧運之後讓我長休」。感謝！感謝！

──《中國點點點》死了，我尊重決策層有其權力，只是「權力如何合理使用？」才是重要的問題；也不要以為，權力比能力和努力更重要。跳出這次事件，我對很多朋友說：不要「上有精神，下有精神病！」中央的精神不是死的，也有靈活的空間，如何興利除弊？目標一致，方法多元，才是應該思考的。

（2）「支聯會」已冬眠 毋須繼續施壓

──我尊重、讚賞「支聯會」歷屆領導層的初心和努力，為中國民主培土。他們都是義務的，還要承擔巨大的政治風險，在艱難的時刻引退，各方應該理解，不應苛求和苛責。

──目前14名常委已有7人辭職，另外7人中又有3人（李卓人、何俊仁、鄒幸彤）在獄，換言之，「支聯會」已進入冬眠狀態，他們也表示不會有什麼活動，我在「七一」前應承的網上講座也不搞了。所以，既無什麼殺傷力，那就毋須繼續施壓，讓民間情緒逐漸適應。况且，按此形勢發展，下屆「支聯會」的常委會也可能難產。官方何不忍一忍手，積累妥善處理的轉機？

──官方對「支聯會」常委不宜窮追猛打，應該拿出政治智慧，做到心中有數而手中毋須有劍。官方不是經常說「懲前毖後，治病救人」嗎？官方有沒有信心效法七擒七縱孟獲的諸葛亮呢？即使現在還沒有辭職的常委，官方也應該理解他們還有很多善後的工作要做，例如怎樣處理「支聯會」名下的資產和市民捐贈的物資。

──歷史上有很多物極必反的實例。孫中山等人分別組織「興中會」、「華興會」、「光復會」，在被打壓下變成在東京成立的「同盟會」。國民黨打壓共產黨和其他政黨，造就了中共的統一戰線基礎。無人能準確預示未來，「支聯會」如被全面取締，會否出現「B支」、「C支」或其他更難捉摸的組織？天曉得！總之，如果激出更多潛流、暗湧或漩渦，對官方求穩也無好處。我只為大局設想，對各方都好，聽不聽？隨便！

（3）中小型出版界成為犧牲對象

──目前的政治低氣壓已無限擴大，變成「無形白浪」，中小型出版商怎能獨善其身？它們受着政治、經濟、市場、疫情四面夾擊。長此下去，弱小的出版商必定成為被犧牲的對象，對「一國兩制」的形象也無好處。

──以我個人為例，一切就緒的新書《中共百年與香港》在書展前一刻夭折。其實，書中有不少是中共在香港的正面事件，例如日本佔領香港時期的秘密大營救，把知識界精英送返內地，保留了一批有生力量；又如1980年代中英會談香港前途的務實作為；還有回歸初期的「無為而治」……當然，我也平實地講述了中共對香港盲動失策的事件和個人意見。如今，政治低氣壓變成亂槍掃射，心雷亂炸，正面的負面的都不能存在，這樣對誰也沒有好處。我閉目無言，憤而成詩：

十年懷胎血肉中，

死於臨盆出子宮！

不恨慈心接生婦，

只怨白浪捲罡風！

──政治低氣壓已經全方位擴散，衝擊着政界、傳媒界、出版界、教育界、商界，以至市民的日常生活；小店內有某些裝飾可能被視為「反政府」標誌，某個名詞可能變成紅線或禁詞……這種傷害更不利於長遠發展，已不用多言。

（4）普羅大眾在亂世中如何生活？

這是更大更遠的問題。簡單而言，就是冷靜、沉着、不傷人、不自傷、休息、心境健康。眼前我只能用近日的親身經歷，再送各位一首《自輓詩》：

劉郎到死絲方盡

銳筆成灰口始乾

紹本潔來還潔去

不教污淖陷渠溝

沉舟側畔千帆過

病樹前頭萬木春

死樓一夜聽風雨

心巷明朝賣杏花

這是「偷來串句的藏頭詩」。第一、二句源自李商隱的「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾」。第三、四句源自《紅樓夢》《葬花詞》的「質本潔來還潔去，不教污淖陷渠溝」。第五、六句是劉禹錫的原句。第七、八句源自陸游的「小樓一夜聽春雨，深巷明朝賣杏花」。

總之，心態駕馭事態！眼界決定境界！主動控制被動！積極戰勝消極！健康活着，輕鬆滑浪！願在書展「次文化堂」攤位與君相聚，化境同生！

作者是時事評論員

[劉銳紹]