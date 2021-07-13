李輝：後2020香港：如何變？

「後2020時代」：民心思變

張文說：當下港人「彷彿每天存在於兩個互為割裂的世界」，「心靈難以安靜」，加上新冠圍城，「傷感更甚」，「歷史的創傷一天不去治療，則人心之結便無法真正解開，年輕世代對前途愈感迷惘」。確實，割裂、傷感、心結與迷惘，這4個關鍵詞真正反映了當下的民心。那麼，民心又是什麼？概而言之，就是特定社會群體主流的思想、感情和意願等。自2014年佔中以來，經過政黨與團體的不斷洗腦，教育、媒體與輿論的宣傳與推廣，港獨、反共、排外、雙普選、公投思想一步步侵蝕了民心，「五大訴求」、「反送中」、「光時」等似是而非的東西逐漸佔據了頭腦，成了所謂的「主流」。

那麼，未來怎麼變？4個字：對症下藥！有鑑於此，中央出手迅速實施《國安法》，清理整頓危害國安的政黨、團體、媒體，情况大為好轉。但是，教育領域卻百廢待興。回歸以來「幼稚理想主義者」所領導的急進、冒險的教改，讓中小學變成「無掩雞籠」，成為港獨的溫牀、洗腦者的天堂。民心就是這樣一年年、一代代被侵蝕。因此，要改變民心，就必須改變中小學教育，撥亂反正，重回正軌。

「後2020時代」：重建互信

對於港人與中央互信的缺失，張文暗示：「既有結構因素，也有直接因素，當中幾許傲慢、偏見與誤判。」因為此句沒有主語，筆者只能憑自己的經驗來解讀。居港21年（1997年4月至2018年8月），筆者發現在許多重大歷史關口，正是「泛民」領導人的傲慢、偏見與誤判，導致了雙方互信的破裂。例如，本港自回歸以來，三度經歷政制改革，其中兩次重大方案都被「傲慢的立法會議員們」投票否決。其中印象最深刻的一次是2014年「8．31決定」，旋即遭遇持續79天的「和平佔中」運動，方案最終被立法會否決，政改因此停擺。如此不合作、搞對抗，雙方怎麼會有互信？

那麼，互信如何重建？理解、尊重、對話、協商與合作。一是要理解中國共產黨才是「一國兩制」事業的真正創立者、領導者、踐行者和維護者。二是要切實尊重國家《憲法》及其規定的中共領導地位、尊重中國人民的歷史選擇。三是要以開放的態度參與對話和溝通。四是要學習並接受中國的協商民主制。西方國家實施的選舉民主制，以為民主的實現只能靠一人一票、「全民普選」。這其實是對民主的狹隘理解。而中共自建政以來就實行協商民主制，通過各黨派的溝通、討論與協商，將不同的意見變成統一的意見，最後加以實行。事實證明，它比選舉民主制更符合國情、更有效率。

「後2020時代」：清除民粹

張文指出目前的港情是「偏激民粹陰魂未散」。香港的民粹主義強調所謂「港人的價值和理想」，把全民公投作為政治制度合法性的最終來源（這實際是否定了《憲法》和《基本法》）。它表面上「堅持民主」，實際上卻缺乏對民主的尊重，並使用各種暴力去打擊和消滅不同政見者。港式民粹表面上是「港人至上」，實際販賣的卻是「排他」和「港獨」思想，是反對「一國兩制」的禍首，是撕裂香港的元兇。在歷史的長河裏，民粹主義曾一再被專制者用來操控思想、愚弄百姓、施行暴政。而民粹主義、狹隘的民族主義和經濟問題政治化往往又如影隨形，成為擋在施政者面前的三座大山。互聯網和社交媒體的便利，更讓港式民粹在香港的網絡世界裏一日千里、四處橫行，最終演變成了「港獨主義」，給港人留下慘痛的教訓。

那麼，如何清除港式民粹？答曰：文化建設、思想建設、國民建設。「後2020時代」的香港，面對的是文化的斷層、思想的迷惘和國民的迷失。香港急需新的影視文學作品，在反思與批判的基礎上重建健康向上、包容開放的香港文化、香港思想和香港精神，並將母體文化——中華文明之開放包容、博大精深的特質進一步發揚光大。而在思想領域裏要進一步清除殖民主義和民粹主義兩大餘毒，普及辯證唯物主義思想，要讓港人普遍學會辯證地思考問題，實事求是、腳踏實地。最關鍵的還是需要通過嚴肅的學術研究和嚴謹的教改實驗，推動「後2020時代」有香港特色的中小學國民教育，達至國民建設的最終目的。

偉大而艱巨的「一國兩制」實驗，如今已進入下半場。港人在中場稍事休息以後，終將走進場地，完成餘下賽事。球，已在腳下，如何踢？端賴學術界、思想界、文化界和教育界仝人的共同努力。「後2020時代」，香港需要新的論述（discourse）！特此贅言，期望引玉。

（作者按：本文僅代表作者立場，與任職大學無關）

作者是旅居澳洲的港人學者，現任麥考瑞大學教育學院教授、香港大學教育學院榮譽副教授

[李輝]