鄭立：吠的狗不咬人 咬人的狗不吠

可是隨着時間，仇恨這種東西，不知不覺地被當成了禁忌與錯誤。首先是小孩子看的卡通片，然後是傳媒，然後是社交媒體，先說仇恨是該被防止的，都在說人類不應該有仇恨，慢慢再發展到認為仇恨是應該禁止的，變成仇恨本身就是一種罪名。最後再動手以此罪名去治人，禁制人類的自由，包括我在寫這文章時，我也是被facebook所禁制，即使我看不出我寫的東西哪裏有「仇恨」成分。

這是西方文明興起的新風潮，也西學東漸至我們亞洲，一如過往，我們會模仿他們，說要反對仇恨，進而禁止它，最後聲言要懲罰懷有仇恨的人。我們身處一個史無前例地反對仇恨的時代，然後？我們的世界有變得更美好，人類有更安全更自由嗎？

禁制仇恨不等於減少仇恨

我想不論看身邊的香港還是遠方的緬甸，還是美國，今天都是近世當中弱者最無助的瘋狂時刻，百姓們的生命與自由受重大威脅，恃強凌弱也去到頂點，各種制度也讓他們動輒得咎時，他們連仇恨的權利也不會有，他們現在有責任愛這個禁止他們做一切事情的環境、那些鄙視他們的人，以及讓他們受苦的一切。

比受苦更痛苦的，是受苦時還要被迫裝成快樂。禁止仇恨，到底會讓人消解仇恨，還是增加了更多的仇恨呢？養尊處優的既得利益者們，可能沒有想過，禁制仇恨不等於減少仇恨，有可能反而是增加了仇恨吧。

不知道大家有沒有聽過一個說法：會吠的狗不會咬人，無聲犬才會咬死人。當沒有人能表達仇恨，大家都學會掛上一個虛假的笑容時，你要如何分辨誰有仇恨、誰沒有仇恨？當有仇恨的人跟沒有仇恨的人，看起來做的東西一樣，說的東西也相似時，你想要防範誰，或者，還有什麼能防範的嗎？

范氏之亡也，百姓有得鐘者，欲負而走，則鐘大不可負；以椎毁之，鐘况然有音，恐人聞之而奪己也，遽掩其耳，惡人聞之，可也；惡己自聞之，悖矣。

作者是專欄作家

[鄭立]