王偉傑：勿引誘學生成恐襲先鋒

毒販般招攬學生 「光城者」分工精密

自疫情爆發以來，不少中學生都呆在家中上「網課」，即使是「面授」課也局限在半天，師生之間顯然比疫情前多了隔閡，老師也較難察覺學生已出現偏差行為。今次涉嫌策劃恐襲的激進「港獨」組織「光城者」，其招攬手法跟利用學生運毒的毒販如出一轍。首先是以不同途徑招攬思想未成熟的中學生，包括利用街站及不同的社交平台，然後以金錢作餌慫恿他們作出犯法行為，並聲稱會協助他們逃離香港。

根據警方資訊及媒體報道，「光城者」這個激進「港獨」組織有精密分工，包括「金主」提供財政資源、採購組負責蒐集製作爆炸品所需化學物料及完成襲擊所需物品、專門製造炸彈的小組負責用化學器具試行製造TATP炸藥、勘察組視察環境，及行動組負責放置炸彈。據悉，有別於發動七一「孤狼式恐襲」、據報其後自殺身亡的「恐怖分子」，今次被警方搗破涉嫌策劃恐襲而被拘捕的幕後「金主」，竟然是來自浸大持續教育學院的公關及傳訊主任，及他在中學擔任行政工作的妻子。

「金主」具教育背景 易取得學生信任

筆者先後在大專及中學工作，故十分清楚這對被捕夫婦有極多接觸中學生的機會。社區書院的公關及傳訊部門，工作內容涉及院校的宣傳及招生工作，而中學的行政人員，更是掌握了所有學生的個人資料。執筆之時已有6名中學生因涉嫌參與策劃恐襲而被捕，倘若這兩位被捕的大專及中學教職員，曾經擅用自己的職權向中學生散播「港獨」信息，慫恿他們加入「光城者」等違法組織，被捕的中學生肯定遠超這個數目。

學生一般對自己中學及其他大專院校的職員，都有相當高的信任度。若這些立心不良的害群之馬先拋出一些假大空的政治理想，然後再加以金錢利誘，並且言之鑿鑿演繹他們在事後可如何逃之夭夭，入世未深的中學生定必深信不疑，然後一步步墮入萬劫不復的深淵。

犯法後規劃成泡影 父母籌錢四處奔波

有見及此，教育界的同工必須挺身而出，舉報任何利用自己在學校的身分，引誘學生從事破壞香港治安、危害國家安全行為的教職員。那些「煲底見」、「核爆都不割」等口號，只會助長包庇恐怖分子的風氣。當自己的學生，甚至子女受教唆後，觸犯《港區國安法》及犯下其他嚴重罪行，所有生涯的規劃頓成泡影。身為父母的屆時只能為籌措律師費而四處奔波，所讀學校除了為犯事的學生寫求情信外，愛莫能助。

根據《香港教育專業守則》，教師不應利用與學生的專業關係以謀私利，更何况是利用在學校的身分，將學生推向罪惡的邊緣？自反修例運動爆發以來，的確有教師及教職員發表了不少極為不恰當的言論，甚至帶頭做出各種涉犯法行為，他們的言行已對所屬學校的學生構成非常壞的影響。

「身教勝於言教」，現敦請各位教育界同工，專注在教學及關注學生成長的事務，勿再被昔日熾熱的政治氣氛冲昏頭腦，以行動向學生表示要跟違法行為說不。

作者是政賢力量時事評論委員會主席

[王偉傑]