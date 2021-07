林朝暉：雨後春筍般出現的培養課程 能出政治人才嗎？

【明報文章】新加坡前內閣資政李光耀先生,是世界歷史上少有能夠同時獲得東西方政治圈共同認可的領袖人物。對於如何成為一個領袖,他有一句很著名的話:「I do not yet know of a man who became a leader as a result of having undergone a leadership course.」