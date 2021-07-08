鍾麗玲：參加抽獎活動要留神

就此，不法之徒或會利用市民對抽獎活動的關注，藉機渾水摸魚，發放虛假或偽冒的抽獎信息，誘騙市民提交個人資料。我留意到在海外已有與疫苗抽獎活動相關的騙案發生。美國加州公共衛生署在6月初發出新聞稿表示收到市民舉報，指有騙徒藉着當地舉辨的疫苗獎金活動冒充當地官員，並透過電話、電郵、短訊或社交平台的即時廿通訊犯案。

而在香港，近月亦出現多宗不同類型的詐騙個案，例如以偽冒手法訛稱衛生署、執法人員及銀行等不同機構；尤其是政府現正推行消費券計劃，市民反應踴躍，有騙徒或會藉機收集市民的個人資料。

最近就有報道指騙徒趁電子消費券發放在即，假冒八達通職員致電市民，意圖騙取其個人資料以盜取電子消費券；另有不法之徒冒充銀行職員，透過即時通訊軟件，向受害人聲稱可預先登記領取電子消費券，要求受害人提供身分證、住址證明及銀行戶口資料等。

近年，私隱公署接獲與詐騙電話、電郵、短訊及網絡平台有關的查詢有上升趨勢。私隱公署於2019年及2020年分別接獲126宗及433宗查詢，但是單單今年首半年，便已接獲344宗查詢，遠多於2019年全年數字，亦已達去年全年類似查詢數字的八成。另外，有報道指出，今年1至5月警方接獲電話騙案宗數為416，損失金額多達逾5.3億港元。從以上的例子可見，騙徒足迹處處，市民真的要「金睛火眼」，才不會被眼前琳琅滿目的獎品所蒙蔽。

市民需要留意，自己的個人資料其實非常值錢。在現今大數據時代下，資料猶如21世紀的石油。故此，在參加任何抽獎活動時，若需要提供個人資料，便要提高警覺，留意主辦方公布有關活動的資訊，包括收集個人資料聲明，以清楚了解正確的活動登記網址或方法、所需提供的個人資料及其用途和保留期限等，並要慎防偽冒網頁！

此外，不論是否參與抽獎活動或登記消費券計劃，市民若收到不明來歷或可疑的來電、短訊或電郵時要提高警覺，切勿隨便提供自己的個人資料，包括身分證號碼及銀行戶口號碼等，亦不要隨意開啟電郵或短訊內的連結或附件。市民如有需要他人協助參加抽獎活動或登記消費券計劃，只應找可信賴的人士（例如家人或親友）協助。

另一方面，由於面對公眾的抽獎活動所涉及的參與者可能眾多，機構在舉辦抽獎活動時，需要謹慎處理個人資料，確保遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，尤其應該注意以下幾點：

•收集的個人資料應屬必須，但不超乎適度，其目的應直接與該抽獎活動有關，而收集的手法須合法及公平，機構應以切實可行的方法告知參與者收集其個人資料的目的，以及資料可能會被轉移給哪些類別的人士等；

•當已達至原來目的實際所需後，須盡快刪除已收集的個人資料；

•個人資料只限使用於收集時述明的目的或直接相關的目的（例如參加抽獎活動）；

•除非得到資料當事人的自願和明確的同意，資料不應使用於其他目的，包括宣傳商品或其他活動；及須採取一切切實可行的步驟，保障個人資料不會被未經授權或意外地查閱、處理、刪除、喪失或使用。

最後，我相信市民都是精明的消費者，在善用消費券、參加疫苗獎賞活動之餘，亦要留意保障自己的個人資料私隱，提防被騙！

作者是香港個人資料私隱專員

[鍾麗玲]