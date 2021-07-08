楊志剛：捅刀的仇恨 如何化解？

上周在銅鑼灣街頭的刺警案，響起了警鐘，以為只會在中東出現的典型自殺式恐怖襲擊，終於和居然在香港出現。

仇恨源於「你是誰」

「憤怒」可以化解，可以針對引起憤怒的原因而降溫。仇恨不是源於「你幹了什麼」，而是源於「你是誰」。這個「誰」，在美國可以是亞裔人士、非洲裔人士，可以是某種宗教人士，或某種性傾向人士。在香港，這個「誰」，可以是警察，可以是說普通話的人，可以是政見不同人士。

仇恨，是憤怒經過長時間累積和異變而產生的變種，傳染性遠較憤怒為高，更容易感染整個群體，進而蔓延成為群體仇恨。個別警員使用武力鎮壓示威，引起個別示威者不滿；相隔一段時間後又有警員使用武力，導致更多示威者憤怒，這過程的不斷循環，而憤怒沒有得到疏導，再經過網絡及社交媒體廣傳和煽惑，便異變成為群體仇恨。從此，被仇恨群體裏的每一個成員，都是千人一面；發動仇恨的每一個群體成員，都是萬人同質。仇恨毋須再透過特定行為而滋生，只需鎖定一個「誰」字，便已足夠。

四類心態加七情六慾

古人說：此恨綿綿無絕期。人有七情六慾，其中仇恨的抗跌力最強。愛情，最長也只是一生一世；仇恨，卻可以代代相傳。加拿大最近在教會主辦的學校接連發現數以百計原居民小童的遺骸。有專家估計，受殘害小孩子的數目，遠超此數。這些孩子，就像我們在小學或幼兒園見到的小孩，每一個都活潑可愛。殘害他們的白人，和這些小孩子隔了一兩代。這些小孩子做了什麼事引起如此仇恨，令老過他們一兩代的白人可以滅絕人性，對小孩進行集體性侵、殘害？答案就是一個「誰」字。

這亦反映了仇恨犯罪最典型的特質：大部分仇恨罪的受害人，都是沒有對仇恨者做過任何挑釁。在銅鑼灣被刺的警員，便是和施襲者互不相干的。

仇恨者殘害他人的動機為何？心理學家表示：仇恨者的心態可分4類。第一類是為了「快感和發泄」。熱血青年暴打平和地清除路障的婦女，是屬於這一類。第二類是出於「保護」，是保護他們的一貫生活方式。對上水和元朗的國內水貨客的仇恨，擴散至對所有國內人的仇恨，是屬於這一類。第三類是報復。美國不斷抹黑新冠肺炎源自武漢之後，全球亞裔人士遭受仇恨襲擊數目劇增，是屬於這一類。第四類是使命感。教會學校殘害原居民小孩，可能有一部分是出於扭曲了的使命感。但集體對小孩先性侵、後滅絕，是人類邪惡的最巔峰。人類情緒複雜，以上這4類動機，純屬理論分析，現實生活上仇恨可以綜合上述4類心態，再加七情六慾，就釋放了人類最邪惡的一面。

化解仇恨須由政府啟動

加拿大教會學校的邪惡，人神共憤，導致多間教堂被人縱火焚燒。朋友傳來焚燒教堂的視頻，我看了之後，有一股別樣的快感，「抵燒！」我內心說，忘記了這所教堂與殘害小孩的教堂無關；忘記了今天這所被焚教會的人員是無辜的，與多年前的邪惡毫不相干。我經常把「和解」這兩個字掛在嘴邊，驀然發覺自己內心卻這樣容易產生仇恨，以仇恨瞄準一所與我無關的教堂和裏面的神職人員。我想起小時候就讀天主教小學，在教堂唱聖詩時我內心的安寧和純潔，和令我充滿喜悅的神聖，在我失落時給了我無限安慰和希望。聖母像身上粉藍色的披風，成為我最喜愛的顏色。但今天見到被人縱火的教堂，竟有一絲快感。我對我自己的仇恨，感到驚怕和慚愧。和解的第一個對象，原來是自己。我想起帶同兩名小孩到銅鑼灣刺警案施襲者倒下地點獻花的父母。他們經歷過的憤怒、仇恨、快感，在分子生物學層面上，和我感受到的憤怒和快感沒有區別。

如何化解維港兩岸這個因「誰」引起、不斷蔓延的群體仇恨？可以做、需要做、做得到的事情很多，但這必須由政府啟動，民間響應。2019年黑暴期間，政府啟動了由政策創新與統籌辦事處牽頭的「對話辦」、「和解辦」；民間亦有不少有心人，落力推動對話與和解。但當時環境沒有條件搞和解，這些努力最終不了了之，不可怪責「對話辦」。今天大局稍定，人心不穩，仇恨未解，是適當時機着手化解香港的群體仇恨。政府着力進行和解，這個動作本身，就會釋出化解戾氣的氣息，創造平和的氛圍。

須立法禁止散播仇恨言論

除了化解，還需預防。互聯網和社交媒體的普及，急劇增加了煽惑仇恨的平台和空間。多項研究顯示，仇恨犯罪和社交媒體有密切的因果關係。歐洲多個民主國家例如德國，都有法例嚴厲禁止散播仇恨言論，英國亦開始引入相關法例。香港進行這方面的立法，實屬必須。

和解心態，從中國共產黨100年悲壯奮鬥和光輝歷史來看，是典型的、落後的小資產階級人道主義。但香港絕大部分人口，莫不是小資產階級心態。誰能擺脫階級的烙印？有了這份明白，才使和解成為可能。如果文字有顏色，「和解」是風和日麗萬里長空的粉藍。萬里粉藍，襯托了飄揚的紅旗，紅得萬丈輝煌，不帶一絲憤怒，是香港的顏色。

作者是教育工作者

[楊志剛]