黃子惠：說服市民接種疫苗 責在政府與專家

回顧新冠病毒在世界各地的情况，我只能用「不堪回首」一詞形容。國家應對疫情的態度和做法，不單是出於醫學的角度，其中夾雜了許多社會、政治及經濟的因素。各國的公共衛生政策，不能脫離民情和對民生的影響。

推動控疫措施 定要與人民有效溝通

應付傳染病的公共衛生策略，例如隔離、檢疫、社區封鎖，當然對個人自由有所限制。政府要有效推動強力的措施控制疫情，一定要對人民作出有效的溝通。公共衛生事件的處理，首先是客觀的、科學的「風險評估」（risk assessment）。下一個步驟是「風險管理」（risk management），其中包括「風險溝通」（risk communication）。此兩者都需要民眾的理解和參與。在這之前，必須從民眾的角度，理解他們對這個風險的看法（risk perception）。這個看法因人而異。

香港現在對疫情的控制，除了傳統的隔離病人（isolation）、追蹤（contact tracing）和檢疫接觸者（quarantine），最重要的是防止帶病毒者輸入的港口防疫措施（port health measures）。政府針對漏洞，調整了一些公共衛生措施，目前已經成功地切斷了疾病的傳播鏈。這項工作的成績，衛生防護中心各級工作人員努力自當記首功。現在的情况仍然是防止輸入為主。更重要的是鼓勵民眾踴躍接種疫苗，以增加群體的免疫力。當接種疫苗的覆蓋率達到「群體免疫」的百分率，可以減低疫症爆發（outbreak）的機率。值得注意的是：由於接種疫苗的民眾並不是平均分佈在每個社區，即使接種疫苗率達到「群體免疫」的水平，並不表示能夠完全防止疫症爆發。個別社區仍有機會出現小型的爆發。

在推出疫苗接種計劃之同時，政府必須了解市民自己對染病的風險評估。以目前香港的狀况，本地感染率已經是零。每日報道的都是零星的輸入案例，亦間中發現有案例與後者有關（如某酒店清潔工人），正確的流行病學名稱是介入案例（introduced case）。很不幸的是疫苗的副作用，時有傳媒報道。這對於市民選擇接種疫苗的決定，影響很大。因為個人選擇接種疫苗與否，決定於染病的風險是否大於（或小於）疫苗副作用的風險，而接種疫苗的得益則視乎不同疫苗的效益（effectiveness）。

如何確立疫苗與副作用「因果關係」？

在討論疫苗的副作用前，必須解釋科學界如何確立「因果關係」（cause-effect relation）。著名的英國流行病學家希爾（Sir Austin Bradford Hill）發表了9項標準，後人每稱之為「希爾的因果關係標準」（Hill's criteria for causation）。其中一個絕對需要的標準就是時間先後的順序：先有因，後有果。但兩件事發生的時間順序並不能證實因果關係。還有許多其他佐證，例如「劑量關係」（dose-response relation）。在此可理解為：市民接種疫苗愈多，發生副作用的個案愈多。表面看來，發現這個關係並不難，尤其是輕微的副作用，如注射位置痛、輕微發燒、頭痛、疲倦等。這些都是已知的副作用，和其他疫苗相似。但是市民對嚴重的「疑似副作用」如面癱（facial palsy）、格林巴利綜合症（Guillain-Barré Syndrome，一種由免疫系統失調攻擊神經系統的罕見病症，成因不詳）較為擔心。

究竟新冠疫苗是否真的引起（cause）這些症狀，目前未有證據。最科學的比較是（1）這些症狀的出現有無比以前顯著增加？（2）撇除了主要的「混雜因素」（confounding factors）後，比較「接種疫苗群組」和「沒有接種疫苗群組」的嚴重症候群的發病率。最簡單的方法是將這兩組的年齡、性別、血壓正常與否……分開比較。較為專業的方法是用統計學的調整方式來比較兩組。比較結果就可以提供支持或不支持「因果關係」的數據。這是以科學的方法分析數據，不應期望一般民眾可以理解。但政府衛生部門絕對有責任以淺白的語言解釋清楚。

指摘未接種者 違背「風險溝通」主旨

「風險溝通」正是「風險管理」的重要元素。風險溝通是雙向的。溝通失敗是溝通者的責任，不是市民的責任。某教授站在道德高地的立場來指摘未接種疫苗的市民「可恥」，因為接種率偏低，未達「群體免疫」（herd immunity）的水平。這論點不單是不公平和欠缺說服力，更是違背「風險溝通」的主旨。其實不少專家學者都經常在媒體發言。他們對新冠病毒預防和控制的建議，都具有高度的可信性，在市民心中亦有一定程度的信賴。

我這篇文章的主要目的，是希望能夠陳述下列幾點：（1）現時在香港採用的疫苗都能夠避免嚴重的新冠肺炎，尤其是對長者；（2）如果盡快達到某一接種率，可達到群體免疫的效果，避免大規模的爆發，社會亦可盡快恢復正常運作；（3）政府有責任向市民解釋接種疫苗的好處，和指出坊間流傳有關注射疫苗後所發生的「嚴重副作用」，如對神經系統的影響，並無明顯的因果關係，不應視為事實（血栓塞、中風、心肌和心瓣炎屬於已確定的副作用）；（4）政府應該本着公開透明的資訊傳遞，監測疫苗的副作用，就市民注射疫苗的風險，作有效的雙向溝通。尤其是不斷出現變種病毒，迅速傳播，更突顯接種疫苗的重要性——不單可以恢復正常的社會活動，對市民的健康也有保障，尤其是避免因嚴重的疾病（如肺炎）入院，甚至可以大幅降低死亡的風險。本人謹進直言，不是為了非議同行，敬請政府衛生部門及學界各位專家多多包涵。

作者是香港中文大學公共衛生學院客座教授

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[黃子惠]