陳景祥：問責官員逐步「幹部化」

港政務官屬管理專才 非政治人才

回歸初期，政府高層幾乎都是政務官，即使推行了問責制，問責官員仍以政務官為主；至今前後4任特首，兩人都是政務官出身。然而，政務官不是一個管治集團，沒有統一的政治信念及組織，也沒有民意授權，只是一群背景相近、價值觀類同的社會精英群，他們負責香港管治的「實務操作」，但談不上是治港——「AO治港」之說，其實是過分抬舉了他們。

這樣說並沒有貶低政務官之意，相反，這套由英國人調校出來的文官制度，令香港的行政效率和公共服務質素領先其他亞洲國家，得到國際認可——瑞士洛桑國際管理學院（IMD）世界競爭力年報，在「政府效能」（Government Efficiency）指標中，香港從2012至2016年均名列前茅，如此優秀表現，令台灣欣羨不已。有文章引述學者說：「在台灣，永遠都變政治問題，他就是將一些非政治問題政治化。香港很清楚什麼是政治問題，什麼是行政問題……香港公務團隊文化較強調professional autonomy（專業自主性），香港說很『Pro』。我很少聽台灣的公務員說我很『Pro』……」（註1）

曾幾何時，澳門也對香港政務官制度推崇備至。有論者說：「香港的政務官體制有其優劣點，可是澳門特別行政區政府有必要大膽地引進港式的政務官體制，以培養治澳人才。訓練政治領導，長遠來說對澳門有百利而無一害……」（註2）

香港政務官雖然優秀，但他們都屬於管理專才而非政治人才。AO擅長文書、政策草擬、一般管理，而其表現評核和升職決定皆取決於上級，故此AO文化是唯書、唯上，規行矩步，跟政治人才重視動員、說服群眾、政治宣傳等要求截然不同。

港英年代政務官即使能晉升至司級官員，但仍需接受英國人管治核心班子——港督、布政司、財政司、保安司等的領導，核心班子主導決策，AO只能聽命而行。港澳辦前主任王光亞在2011年曾經批評「大部分香港的公務員還是抱着『叫我做什麼就做什麼』的心態，香港回歸10多年，都不知道怎樣當Boss，怎樣當個Master」。評論雖有可議之處，但大抵道出了政務官的實况！

說政務官是「精英」，皆因選拔過程是擇優而錄，而「優」者，主要是大學畢業時的成績，即在教育系統中跑出的勝利者。這種中國科舉式的擇優才而用的方式，跟新加坡非常相近，然而該國近年也順應時勢作了調整。據前資政李光耀所言：「高智商，是必要的，但不是唯一的要素。情商、領導才能、耐力、毅力、足智多謀、還有一系列其他素質都將於你在事業或商場上取得成功時，自然顯露出來。」（註3）

選拔人才從來都是一個政權的大事，李光耀雖然強調重智商、情商，但歸根到柢，首要條件是吸納社會精英成為人民行動黨成員，由黨逐步培養、觀察考核，再經李光耀及黨內元老認可，方能逐級而上接掌權力。

香港自回歸之後政治人才從何而來，其實一直都沒有答案。香港沒有執政黨，民選產生的政治人物只能在議會論政而沒有管治權，唯一對「政治」有「經驗」的，就是那批一出校園就進入政府工作的政務官，因利乘便，他們便成為了治港的主力成員，但其實他們只是職業公務員，從來不是「搞政治」的政治人才。

未來問責官員人選 首重「政治過硬」

隨着《港區國安法》出台、香港加快融入內地體制，治港人才的要求必會逐步轉變，政治人才的選拔標準，可能也要向內地的大陸幹部模式「轉型」，其中關鍵，首要是講政治、講忠誠，過不了政治關，其他都免問。

據2019年3月17日的報道，中共中央公布修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，強調要「堅持和加強黨的全面領導，堅持把政治標準放在首位」。習近平在2020年12月的一次政治局民主生活會上，明確表示領導幹部要有3種能力，即講政治必須提高政治判斷力、提高政治領悟力、提高政治執行力。

跟內地不同，香港沒有黨組織，政府之上也沒有黨委領導，要推行官員「講政治」的方式，應與內地做法不同；然而在落實時第一關，即選拔什麼人成為問責官員，標準就必然會出現變化——過去挑選的多是政務官、商界精英、本地政黨代表等；未來人選可以來自五湖四海，但最重要的要求是政治上「過硬」，只有符合這個標準，才能晉身問責班子。換言之，未來的問責官員是政務官還是來自警隊都不重要，重要的是政治能力。

政務官專責政務和管理實務

也有評論認為，政務官是通才，缺乏專業知識，對政策範疇涉及的知識並不足夠，未來選擇問責官員，應該引入更多專才而非政務官。

如此理解，是混淆了決策官員和執行官員的分別，前者主要是負起領導和政治責任，他們不一定是專才，但必須具備政治能力和領導才能。執行官員則應該具備專業才能，對政策範疇的專業知識愈多愈好，他們貢獻的主要是技術層面的知識，而非政治能力。這種分工，在西方式民主國家也如是，民選政客出身各異，獲選民信任就上台掌權，他們大多不是專業人士，至於專業的政務管理工作，則大多交職業公務員處理。

以這種原則放在香港，未來政務官應聘請專業背景人士，專責政務和管理實務，政治工作就由問責官員負責，他們應該都是「懂政治」但未必是「懂業務」的官員。

被美制裁港官 將繼續扮演重要角色

過去官員都要認識國情，自融入國家體制之後，認識國情已不足，需要進一步了解中國共產黨，選拔人才也需要逐步「中共幹部化」，情形一如警隊步操要學內地一樣。未來的管治班子，必須是一批講政治、堅決維護國安、緊跟中央路線的忠貞分子。在新形勢下，被美國制裁的港官就是第一批經得起「政治考驗」的官員，他們未來將會在香港政治權力架構中繼續扮演重要角色。

註1：陳婉姍：〈台灣跟香港差在哪？為何香港政府被公認比台灣有效能？〉，「報導者」，2016年9月22日（bit.ly/3hetCbL）

註2：盧兆興：〈澳門應推行香港的政務官制度〉，《澳門人文社會科學研究文選．行政卷》，2009年12月（bit.ly/2V1tOCu）

註3：《李光耀：新加坡賴以生存的硬道理》，頁115，新加坡海峽時報出版社

作者是資深傳媒人

[陳景祥]