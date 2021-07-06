歐陽五：香港回歸24年 社會亟需重塑關鍵認知

從長遠來看，實現「二次回歸」，既需中央與特區政府實現香港繁榮穩定的政策助力，港人也宜主動重塑認知，有助早日達至對國家的心理認同，形成與政府的發展共識。筆者以為，港人亟需重塑以下幾個關鍵認知：

（1）對中共和國家的認知

第一，香港須重塑對中共和國家的認知。

中共建黨百年，為全世界都提供了一次重新認知這個大規模執政黨的契機，其「以人民為中心」的執政理念和不斷提升的治理能力，獲得了外界的普遍肯定和認同。在中共治下的中國不僅成為世界第二大經濟體，對世界減貧貢獻率還超過70%，切實改變了數億人的命運，如今實現全面建成小康社會目標的同時，又迅速投入建設現代化強國的目標。這些不爭的成就事實都應該被港人正視，中共與國家的執政目標與港人對美好未來的追求一致。港人既是這一令世界矚目快速發展進程的參與者，有權利為此自豪，也「有份」與國家共榮共享，齊心協力開創新的繁榮勝景。

（2）對「一國兩制」的認知

第二，香港社會對「一國兩制」的認知重塑至關重要。

首先，須知，「一國兩制」是中共的創舉，鄧小平曾經說過：「沒有中國共產黨，沒有中國的社會主義，誰能夠制定這樣的政策？沒有哪個人有這個膽識，哪一個黨派都不行。」因此，離開中共的治理，「一國兩制」無異於空談。

其次，從政策設想的源頭而論，「一國兩制」是為促進台灣回歸、實現祖國完全統一而提出。因此，「一國兩制」在創始起點上，便具有「一國」是目的、「兩制」是手段和過程的特徵。任何拋開「一國」只談「兩制」的，都是捨本逐末。

香港目前已進入「一國兩制」的新形勢，即中央全面管治權和特區高度自治權的結合。之所以出現新形勢，是由於回歸以後，中央在港的管治權威長時間未能完全確立。而中央此前對自身權力行使高度節制，反倒引來了反對派和外部勢力不斷激進的政治攻擊，導致「一國兩制」遭遇危機。從非法「佔中」到修例風波，充分顯示出，香港自身沒有能力解決與國家安全有關的制度建設問題，中央自上而下的建綱立制，修補制度漏洞，是維護「一國兩制」行穩致遠的妥當應對。

（3）對西方的認知

第三，在以美英為代表的西方國家圖謀將香港變為「新冷戰」棋子的當下，香港更需藉此時局，重塑對西方的認知。

因歷史之故，部分港人往往只看到西方局部的文明性，卻很難意識到西方為維繫其全球主導地位、高度利己乃至不擇手段的殘酷一面。事實上，這些年來，香港已經對外部勢力赤裸裸的干涉有了足夠認識，然而這些外部勢力卻仍能屢屢得逞。近期西方媒體利用《蘋果日報》停運，再次竭力歪曲事實，塑造香港與中共、與國家的對立認知。這些「他者」無疑樂見香港的內耗，香港不可再掉入其精心編織的敘事框架。

香港回歸24年來，中央始終在香港面臨內外重大挑戰之際，優先考慮香港的地位和角色。未來，香港仍會繼續在中國推動高水平對外開放的進程中，發揮獨特作用，讓香港自身煥發競爭意識、創造力和活力。當然，香港之煥發持久活力，前提是社會主流認知應隨形勢變化而調整凝合，方能再出發。

如果部分港人不能及時重新調整認知，仍抱持對中央與特區政府的敵視，陷入對抗思維形成的視線盲區，無疑將會是「親者痛，仇者快」。

作者是時事評論員

[歐陽五]