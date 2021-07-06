劉進圖：項莊舞劍 志在收網

民眾反常情緒 是對執法者宣泄怨氣

香港社會一向以來和平理性，對執法者過去相當尊重，例如10多年前，警員朱振國執勤時無辜遇襲重傷，市民大眾是一面倒地同情支持，還怪責政府沒有盡全力救治善後。這個情况在2014年後逐漸改變，大型社會運動觸發了示威者與執法者之間的敵意，雙方關係漸趨緊張，但政府沒有及時修補裂痕，以致在2019年的反修例運動時，雙方衝突不斷升級，原應以政治協商化解的政治矛盾，變成單靠執法者武力鎮壓去處理，結果衍生更多的仇恨與衝突。

及至2020年6月《港區國安法》頒布後，警方一連串的強硬執法手段，進一步激化社運支持者的怨氣，一面導致大量港人移民海外，一面令留下來的人更敵視警察。我們必須把七一刺警案放在這樣的歷史背景下，才能恰當解讀社會反應，才能理解為何有不少的民眾會對警員受傷不表同情，反而哀悼那行兇的死者。

當然，那並不表示民眾的異常反應和仇恨言論是對的，不論對無辜的傷者落井下石，或是對行兇傷人者稱許讚揚，在道德倫理上都是錯的，政府官員可以大力反駁和譴責，但政府官員也應該看到，表達這些反常情緒的人，其實是在宣泄怨氣，是對執法者過去一段時期以來，即使採用過分的、不合理的武力，也不受追究制約，積累了強烈的不滿而作出控訴。

要解決這股怨氣，正確的做法是以獨立的調查及公正的懲處，消除市民對執法者可能濫權施暴的怨氣，但特區政府自2019年中以來採取的，是完全偏袒警隊、漠視市民質疑的做法，這就令警隊承受更多的怨氣和壓力。

立法管制「假資訊」 目標是網上言論

如今，特區政府高層除了譴責部分市民同情行兇者，更把這些情緒宣泄視為洪水猛獸、罪魁禍首，揚言要立法管制，杜絕一切「假資訊」、「假新聞」。由於政府口中的「假資訊」，主要是互聯網及社交媒體上的留言，立法管制的目標顯然就是網上言論，而管制的藉口是這些言論「造假」，可能煽動仇恨與暴力。

其實，政府官員口中說的「假資訊」，很多並非新聞學上的假消息，而是與政府唱對台的意識形態用詞，例如在談及七一刺警案時用了「黑警」、「烈士」等字眼，一旦立法管制，就會把大量夾雜情緒的意見陳述，當成法定聲明那樣來審查。

而且，現時網上言論如果涉及明確的煽動他人使用暴力，政府不用立法也能檢控，例如在7月2日有兩名網民在網上發言涉及殺害警察、在警隊建築物放火，已經被拘捕。由此可見，現行法律並非沒有遏阻煽動暴力，政府仍要進一步立法，項莊舞劍意有所指，顯然是為了收緊互聯網上的言論管制。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]