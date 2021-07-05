盧文端：良政善治也是完善選制的核心理念

中國應對世界變局的重大理念

首先必須強調的是，良政善治是中國人應對世界大變局提出的重要理念。這是我們討論完善香港選舉制度需要了解的大背景。

在分析國家治理體制方面，中國與西方有兩種不同的分析論述框架（或話語範式）。在西方的分析框架中，世界上只有兩種國家治理體制，要麼是民主體制（Democratic system），要麼是專制體制（Autocratic system）；西方是民主體制，中國是專制體制；民主體制是好的，專制體制是壞的。中國的學者跳出西方的民主與專制的論述框架，提出良政（Good governance）與劣政（Bad governance）的分析框架，來討論國家治理體制與能力的問題。

這次全球新冠疫情防控，中國的巨大成功和美國的嚴重挫敗以及印度的疫情失控，讓世人看到，中國的國家治理可以實現良政善治，美國以至許多西方民主國家都無法實現良政善治。現在，中國對外講得最多的是如何實現良政善治，而不是與西方糾纏民主與專制的爭論。

還需要注意的是，在民主是目的還是手段的基本問題上，中國與西方的看法有很大的不同。在西方，民主就是目的本身，強調一人一票的民主權利。所以，西方式民主制度是以選票為中心，是一種「形式民主」，本質是「從眾不從賢」。這樣的選舉往往選出二流、三流的領導人，如美國的特朗普、烏克蘭的「喜劇演員」澤連斯基等。在中國看來，民主既是目的也是手段。民主作為手段，需以達至良政善治為目的，「既從眾也要從賢」，確保通過民主選舉產生賢能的治理者。

免陷「民主倒退」爭議陷阱

香港原來的選舉制度不僅存在國家安全方面的嚴重漏洞，難以確保落實「愛國者治港」，而且不能實現良政善治。新選舉制度在修補國安漏洞、全面落實「愛國者治港」的同時，還強調追求良政善治。有些泛民人士及學者用西方的民主標準批評新選舉制度，講一些過激的話，甚至說是「香港民主倒退30年」。然而，當我們從良政善治的層面來理解完善選舉制度，就會有另一套話語，達到另一個境界：可以實現良政善治的民主，才是有利於香港發展、能夠為港人謀福祉的民主，才是適合香港的優質民主；相反，成為香港動盪之源的民主，是不適合香港的劣質民主。在筆者看來，信奉和追求良政善治的人，實在沒有必要陷於那種用西方標準設置的「香港新選制是『民主倒退』」的爭議陷阱。

事實上，中央明確提出良政善治，通過制定香港《國家安全法》，完善香港選舉制度，實現中央對港政策的重大戰略調整，顯示中央對香港的「一國兩制」已經建立了強大的制度自信。

香港社會存在所謂「忠誠廢物」的爭論。不管提出者的初衷如何，「忠誠廢物」被人用來貶損愛國愛港的參政人士，甚至被用來指稱新選舉制度製造「忠誠廢物」，這不僅不公道，而且帶有極大的誤導性。實現良政善治，人才是關鍵。完善選舉制度要求實現良政善治，必然要求「愛國者治港」是愛國愛港的人才治港。在新選制之下，過去那種埋沒人才的泛政治化「泥漿摔角」、「困獸鬥」將成為歷史，愛國愛港的治港者將在新平台上增長才幹、展現智慧，能夠「入閘」的泛民從政者也有機會展現作為監督者的才能，所謂「忠誠廢物」爭論也就可以畫上句號了。

回應搞好經濟民生的熱切期待

過去，我們對於香港原有的資本主義制度過於神聖化，只是講香港的制度保持不變，內地要學習香港，與香港的制度接軌。然而，國家的快速發展，尤其是抗疫成功的突出表現，令世界對中國的治理模式刮目相看。美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主羅伯特．恩格爾說得非常精闢：「中國在為下一代制定五年規劃之時，美國人只在為下一屆選舉規劃。」現在，連美國也學習中國的做法，搞大型基建規劃，推出美國式的「一帶一路」計劃。香港要實現良政善治，需要借鑑內地一些成功的管理制度。

習近平主席有一句名言：「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。」只有滿足香港市民對美好生活的追求，才能稱得上是良政善治。新選舉制度所要求的良政善治，就是要使香港回歸經濟城市的定位，走上發展經濟、改善民生的正軌，解決困擾香港的深層次矛盾，切實回應香港社會對新時代搞好經濟民生的熱切期待。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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