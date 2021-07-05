陳家洛：用22億公帑辦的選舉物有所值嗎？

民主有價，選舉不會便宜是共識，但香港一直以來甚少認真討論選舉引致的財政支出合理與否的問題，是時候改變了。在北京要對香港行使「全面管治權」的大旗下，即使市民參與程度及黨派之間的競爭肯定已經大不如前，根據2021至22年度政府財政預算，今年9月至明年3月的3場選舉開支預算合共22.46億元，分別為選舉委員會選舉的3.51億元、立法會選舉的17.28億元及行政長官選舉的1.52億元，還要加上2021年選民登記所需經費的1510萬元（註1），現在是時候好好檢視一下高昂的開支是否有其必要。

行禮如儀 倒錢落海

根據選舉事務處估計，行政長官選舉委員會的組成方式在「完善」之後，合資格的選民基礎由上屆的30萬下降至3萬左右。由這3萬個人或團體選民推選一個1500人的委員會，再產生下一任行政長官。假戲當真做，要有宣傳、排場和支付一眾台前幕後工作人員的辛勞，只是要用5億元搞氣氛、應酬一個享有特權的小圈子，對於完全被拒於門外的香港人來說，以高昂的開支來滿足行政形式與程序，真的合乎成本效益嗎？

就立法會選舉而言，選舉委員會那1500人會以全票制的方式決定40個立法會議席誰屬，相比之下，400多萬合資格的香港選民就只可以在10個選區選出20個立法會議員，餘下的30席留給傳統的功能界別。選舉沒有自由參與、公平競爭，紅線禁區又日新月異，在禁止倡議或組織選民投白票、廢票、變相公投的前提下，立法會候選人的數目乃至選舉投票率皆會創新低是意料中事，因而浪費大量資源亦是可以預見的結果。再用17.28億元來確認一下哪些人會獲政權容許進入建制系統，法規程序確有必要，但物有所值嗎？

就算星光熠熠的「台慶劇」，因為不合觀眾期望口味，都可以失敗收場，如果選舉已經是「一台獨大」的戲碼，為什麼非親非故的政團和選民要配合假戲當真做？針對參選人又篩又查的選舉，競選過程中可以表達不同意見的權利得不到保障尊重，當「人民當家作主」淪為謊言，當候選人可以隨時隨地被人以言入罪，「國安舉報熱線」又響個不停，所謂勝算早就不是大家關注的焦點。以6月18日的伊朗總統選舉為例，有數百人登記參選，只有7人獲得「憲法監護委員會」認定符合參選資格，最終只有4人參加選舉，投票率只得48.8%，較上屆大跌24.6個百分點。按劇本的要求，執政集團只會強調選舉「公平公正」、「勝利結束」，不會在我們面前表現出一點不安，這個可以說是政治現實，另一個現實則是假的選舉就是包裝不了政權不得人心，大部分選民選擇了「用腳投票」、拒絕陪玩的事實。

比較伊朗和香港，我們還有多一個特別潑選民冷水的事實，就是針對2019年底的區議會選舉結果，對獲支持民主派選民授權的區議會進行報復和清算。因為《國安法》產生的政治因素，已經有40多名區議員辭職或被取消了資格，涉及15個區議會，當中東區、中西區、大埔、西貢、觀塘和元朗已有4至6個議席出缺的情况。按政府的說法，餘下的區議員即將須按《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例》新規定的要求宣誓及效忠。民政事務局長可以運用新的權力來取消更多個議員的資格，追究他們在去年7月民主派初選中的角色和責任。區議員為避險退出原屬政治團體、變身獨立議員，明顯希望政府刀下留人，但也作了最壞的打算，既來之則安之。

應做不做 為做而做

為拒絕示威集會遊行的申請，林鄭月娥政府自己一直指大型公眾活動有病毒傳播超級事故的風險。除了押後了去年9月的立法會換屆選舉，政府至今以疫情反覆、避免擴散為理由，拒絕安排區議會補選，是真的嗎？那麼政府有什麼措施來預防和應對未來3場選舉期間可能發生的感染個案？會不會杜絕競選造勢活動？又如何解決強制檢測措施對選民及候選人行使其權利的阻礙？政府會不會要求所有票站人員及執法人員完成接種新冠肺炎疫苗，會不會要求他們接受病毒檢測？會不會同意每個票站設定人數上限？會不會鼓勵選民按年齡組別分時段投票？在合共22.46億元的選舉開支中，多少涉及各個階段和環節的疫情防控工作？選舉事務處表示票站會有消毒措施，根據該處於6月21日提交立法會的「2021年選舉委員會界別分組一般選舉的實務安排」，「選舉事務處會繼續密切監察2019冠狀病毒病在香港的最新情况，並會在制訂詳細選舉安排和安全措施時，諮詢衛生防護中心的意見，以確保投票人的安全及防止2019冠狀病毒病在投票站和中央點票站傳播」（註2）。不過，近期有個案就是在檢疫酒店內一個有消毒的房間受感染的，到底有哪幾個問責官員統籌各部門並檢視執行力度？

在今天一言堂的立法會，提出這些正常不過的質詢，機會渺茫。未來3場選舉的服務對象以親政權的人為主體，已不是秘密。林鄭月娥近日表示：「如果沒有國安法，我們根本無法控制疫情。」此話令很多人大惑不解。負責選舉的政制及內地事務局長曾國衞，至今未見主動分享其對國家安全和防疫安全之間關係的見解，未見有仔細研究考量各種措施的利弊，參考全球各地疫情期間舉行選舉的豐富經驗，恐怕實在對自己人都失職怠惰。諷刺的是，前任局長聶德權被調任公務員事務局後獲安排主理防疫防控的工作，也不見有發揮積極作用。

在與疫情和防控工作無關的因素影響下，政府決策邏輯、論述能力變弱了，應做不做，為做而做，說服力不足的情况愈來愈令人無法理解。在疫苗接種率未達標的情况下籌辦3場選舉的道理又何在？如果政府今天信心滿滿，是因為有了國安法的抗疫效果了，那麼在今年12月的立法會換屆選舉期間，一併進行區議會補選，要做的，又怎會辦不到？

註1：選舉事務處對財務委員會委員審核2021至22年度開支預算書面問題的答覆（bit.ly/3whdmv0）

註2：2021年選舉委員會界別分組一般選舉的實務安排（bit.ly/3dD1DjO）

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

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[陳家洛]