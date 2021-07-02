狄志遠、黃俊瑯：從港府高層換人 看體制改變的思路

說文武官沒分別 只是自說自話

然而，姫達及霍德其實都在政府文職系統工作多年，才從文職職系升至布政司，跟現在李家超只是脫離警隊幾年就擔任政務司長很不同。而在回歸後（至日前任命之前），除了唐英年，擔任政務司長的，都是政務官出身的人，即我們俗稱「AO」的管治。今次的安排是刻意用武官主管政策部門，還是用人唯才，那就各有分析。又剛巧，除了李家超、鄧炳強，還有政制及內地事務局長曾國衞，以及行政長官辦公室主任陳國基，都是出身紀律部隊，所以現在的主要官員裏，武官都佔了重要位置。

李家超是否可以勝任政務司長一職引起關注，他辯稱自己在政府任職超過40年，熟悉政府不同部門。毋庸置疑，李司長經驗豐富，經過過往幾年的經歷，可以說是身經百戰，愈戰愈強。當然，我們也明白，政務官跟紀律部隊的訓練完全不同，處理問題的方法也有異，紀律部隊較着重服從，政務官講求應變，如果說中間沒有文官、武官的分別，也只是自說自話而已。

中央要整個港府執行國安法

今次政府高層人事變動，必然是有管治方針的考慮。過往兩年，民心不服，社會不穩，更出現動亂，於是中央推出措施，包括制定《國安法》，以協助特區政府止暴制亂。今次任命李家超為政務司長，希望他能統領各部門，更有效執行國安法，以確保社會持續穩定。

李家超及鄧炳強的委任，其實清楚顯示，中央政府不單要警隊及保安局嚴厲執行國安法，而是擴展至整個政府各部門。以李家超作為政務司長，他必然知道國家安全是他的首要任務。而他過往帶領保安局及警務處在執行國安法初有成效，至少社會的動亂及衝突被遏止了，而不少激進組織及人士都受壓而自行解散。

當然，中央及特區政府明白，民心仍然不穩，從阿布泰、六四及《蘋果日報》等事件，看見不少香港市民仍然不服氣，所以制亂的工作仍然要繼續，李家超的表現令中央對他有信心。從政府角度，制亂方面，較為突出要處理的，應是公務員、教師、社工、文化及民間團體，涉及公務員、教育局、勞福局及民政等系統。

靠近內地行政架構 「副市長」管理國安

除了國家安全外，中央及特區政府都明白，民生才是解難之鎖，人民生活有改善，民怨就減少，所以對政府而言，民生工作必須做好。民生工作主要由文官打理，因此在分工上，這可能就是特首管民生，政務司長管國安，事實如何，有待觀察。

不過今次人事安排，不單是讓李家超發揮更大作用去處理國家安全，也可能同時是中央政府乘此將香港行政管治安排，進一步跟中國整個行政架構靠近，令中央易於管治。中國每個地區管治，除了黨委書記，就是省長/市長，而一個副省長/副市長是會兼任公安廳長/公安局長，即是說副省長/副市長是看管公安工作。香港現在的安排看似如此，港澳辦透過中聯辦，表達中央指令，而特首及政務司長就似地方市長和副市長，副市長管理國安。若從這角度來看，李家超成為政務司長不單是從政府整個系統執行國安法，也是一個體制上的改變。這樣的體制改變，可能不是一個臨時的安排了。

作者狄志遠是新思維主席，黃俊瑯是新思維副主席

[狄志遠、黃俊瑯]