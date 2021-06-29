歐陽五：中共何以成就百年政黨奇蹟？

得民心者得天下

1949年7月，美國國務卿艾奇遜在給總統杜魯門的信中寫道，國民黨政府已盡失人心，而中共使人民相信他們實為人民的保護者和解放者。艾奇遜的話用一句中國俗語來說，就是「得民心者得天下」。

其實，中共誕生之初，像當時中國正上下求索的各種政治力量一樣，致力於救亡圖存、實現中華民族的獨立與振興。此後20餘年的「大浪淘沙」，唯有中共脫穎而出，以其滿足貧苦民眾迫切需要的綱領、強有力的領導組織體系乃至「不拿群眾一針一線」的嚴明紀律等，不僅贏得普羅大眾的信任，也獲得各民主黨派精英的認同，最終實現建政。

伴隨中共執政70餘年的唱衰之聲從未間斷，但中共迄今仍把握着自身執政之基的密碼——民心，即孟子所曰「所欲與之聚之，所惡勿施爾也」。

對內，從「一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能造」，到建成世界最大規模的高鐵網、國產航母下水、中國人首次進入自己的空間站，積貧積弱已成「過去式」。躍升世界第二大經濟體帶來的是人均國民總收入突破1萬美元關口，約8億人脫貧，中等收入群體逾4億人；基本醫療保險覆蓋13.6億人，基本養老保險覆蓋近10億人，人均預期壽命逾77歲；9年義務教育鞏固率95.2%；2021年高校畢業生達909萬人，再創歷史新高……

對外，擺脫列強控制的中國不僅走出獨立自主的外交路線，現今已是聯合國第二大會費國、安理會常任理事國中派出維和人員最多的國家。作為最大的發展中國家，中國已連續多年對世界經濟增長貢獻率超過30%。面對全球新冠疫情，中國向150多個國家和13個國際組織提供抗疫物資援助，克服自身困難向全球供應逾3.5億劑疫苗。

根據哈佛大學去年公布的一項長期調查，中國民眾對中央政府滿意度超過90%。加州大學聖迭戈分校的另一項調查，不僅顯示民眾對中央政府的信任度從2019年到2020年有進一步上升，當受訪者被問及更願意生活在中國的政治制度下還是其他國家的政治制度下，選擇中國政治制度的人所佔比例在這一期間從70%增加到了83%。

自覺調整 自我革新

毋庸諱言，中共歷史上也曾有失民心。譬如十年「文革」，致使民生凋敝、政權危殆；又如腐敗濫權，導致民怨叢生、危機隱伏。對於前者，中共自覺調整，重新呼應民心所向，以改革開放重獲內外認同。對於後者，刀刃向內，自我革新，對權力運行的監督也更加制度化、規範化。哈佛大學上述調查顯示，71.5%的受訪者認可政府打擊腐敗的努力。

如今，站在百年新變局的路口，面臨再出發的中共，如何繼續順應民心，是中共跳出歷史周期律、保持執政合法性的唯一選擇。解決發展不充分、不平衡問題自是第一要務，另一方面，滿足民眾對於民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面日益增長的需要也是當務之急。這既是彌補此前的短板，也是中共自我改革的關鍵。

堅持維護全球化和多邊主義則是中共繼續爭取外界認同的途徑。從「一帶一路」到「人類命運共同體」乃至進博會、新冠疫苗，皆是在向世界提供更多公共產品和中國方案。「展示真實、立體、全面的中國」，是希望給解決人類問題提供中國智慧，而非對外輸出所謂「中國模式」。

面向下一個「一百年」續寫奇蹟，惟如中共所言的「為了誰、依靠誰、我是誰」，此初心即為密碼也。

作者是時事評論員

[歐陽五]