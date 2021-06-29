梁美儀：武官當道的年代

在佔領運動後，林鄭月娥在2015年曾公開表白，形容自己是警隊「粉絲」，又公開感謝前警務處長曾偉雄，在運動期間與她並肩作戰。及至爆發反修例運動，香港社會陷於前所未有的失控狀態，林太在一場與商界的閉門會面中，直言政府除了3萬警力，什麼也沒有。林太雖政務官出身，但面對一場又一場政治危機時，她選擇挾警自重，依靠警力來支撐她本已民心盡失的管治。

結果，在她任內，警隊不斷壯大，要人有人，要錢有錢，要裝備有裝備，後更獲國家委以重任，負責執行維護國家安全的任務，成為香港維護國家安全的「標竿團隊」。

中央信息：特區政府領導要「忠誠勇毅」

中央今次任命所傳達的信息相當清楚，就是在國家安全的前提下，特區政府的領導不單要是「愛國者」，更要像紀律部隊般「忠誠勇毅、無畏無懼」地全面執行中央下達的任務，哪管任務有多大爭議。

在政務官主導的年代，他們承襲了港英時代按本子辦事的作風，事事講求「有規有矩」。有官場中人過去私下曾直言，有時候北京向特首落了「柯打」，對於一些比較「出格」的任務，他們有時候也會「陽奉陰違」，未必會做足100分。今次以武官壓倒文官的任命，不正是要清楚告訴一眾文官，要不好好妥善執行北京的命令，否則你們是可以被取代的！

幾名悍將甫上場，旋即預告未來重要工作，如應就《基本法》23條立法、立法禁止假新聞，下任特首不得迴避。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]