鄭立：胡仙案20多年後 不再重要的公眾利益

根據上述的定義，新聞自由，講的是「政府不能禁止報道某些事情」，針對的是封禁某些資訊，可是現在針對不是某幾件新聞，反而是針對那個企業與其相關人等。出乎意料的，這恐怕比新聞自由被威脅更嚴重。

現在的情况是，在未經法庭的審訊判決前，一家本地的上市公司因為政府的行為，而突然無法運作。這不僅導致大量本地員工失業，損害股東與投資者的權益，而且它會導致其上下游的廠商，比方說報販、印刷廠，生意立即受到衝擊，明顯對本地經濟投下了一個炸彈。

回想1998年的胡仙案，根據後來也有相關的政府人員表明，其實已有足夠的證據起訴，但因為考慮到起訴本身會導致該傳媒集團2000個員工失業，故當年的律政司基於「公眾利益」為理由，放棄起訴。先不論其是非，當年所謂「公眾利益」就是指，政府會避免自己的行為，釀成經濟衝擊與大規模的失業。

比較一下，就會發覺，曾經的公眾利益，今天已經不再被顧慮。恐怕每一個企業，都會意識到風險，或者自己可能是下一個對象，或者自己重要的顧客、租戶或者服務提供者，會因為戶口被凍結之類的原因而突然停業，營收模型被瞬間打得亂七八糟甚至崩塌瓦解。

會否投錢去不受保障的地方？

過去胡仙案未必公義，卻至少讓投資者安心。今天卻偏偏觸及投資者最恐懼的事情：一家昨天還在運作的千人上市企業，突然全體蒸發。大家撫心自問，自己會不會投錢去不受保障的地方？其他投資者以後會怎樣看香港，應該不難想像。這將會是繼釋出大量失業人口後更大的衝擊。

不過夏蟲不可語冰，某些一輩子未曾創業、不需要從市場謀生、一生無風少浪、靠鐵飯碗致富的庸人官僚，是體會不到這件事的嚴重性的。與其憤慨，不如買定包花生，等睇佢哋破壞香港嘅精彩演出，一定好睇過入戲院睇肥馬騮大戰大檐蛇。

作者是專欄作家

[鄭立]