香港新方向：給香港的信

我們的成員包括律師、工程師、建築師、醫生、會計師、銀行家，也有教師、社工、校長、大學教授、心理學家、記者、「IT人」、導演。但無論是打工仔還是創業者，我們都有一個共同的身分——為自己與香港美好明天而努力的香港人。

大家相聚於此，可能有着不同的緣分、帶着不同的夢想，但都抱着相似的願景和追求——為了更美好的生活和更好的香港，與身邊每一位香港人同舟共濟，一齊努力奮鬥。

「香港」是我們生活的每一天

香港，真是一個特別的地方！

其實香港是什麼？對於我們來講，香港是人情味，是文化底蘊，是一代又一代香港人努力的足迹；香港是鄰居在電梯的一句早晨，是放工時巴士上的一聲唔該，是譚仔姐姐幫你落單時的笑容，也是防疫物資短缺時的守望相助，更是多元平等、尊重法治、追求公義、恪守專業的城市精神。她鼓勵和支持公民參與，追求民主自由，但也從不缺乏家國情懷與國際視野。這一切已讓我們決意把自己的命運與這城緊密相連，將身心交付。「香港」兩字從來不是別人的故事，她是我們生活的每一天。

壞與好一起可以渡過

近兩年發生的事令大家歷歷在目，心痛不已。2019年修例一役為香港帶來很多動盪，社會嚴重撕裂，許多人對體制徹底失望，部分人甚至認為只有暴力抗爭方能帶來改變。隨着香港每况愈下，國家務求令這座城市由亂變治。如今，香港社會雖然恢復了秩序，但我們也看到很多人對前景迷茫、憂心忡忡，甚至心灰意冷，遠走他鄉。這種情况着實令人擔憂和痛心。

香港是我們的家，只有生活在這裏的大多數人都充滿希望，香港才有希望，才能夠成為大家安居樂業的地方。

正如林家謙近期流行的《聽風》中所唱的：

「沉着的撐過暴雨風沙，

壞與好都是你跟我，

一起可以渡過。」

這座城市需要重築身分認同，需要重建與國家的互信，需要重新找回國際都會的志氣。我們希望為此出力，我們能夠帶來改變，我們必須讓未來有所不同。

落實「真問責」 不忘「共承擔」

．香港是「我們的」

我們願抱着最開放的心，聆聽大家的聲音，也凝聚大家的意見去提出建言。管治的核心需回歸以民為本，完善民主參與，擺脫財團壟斷。落實政府的「真問責」，也不忘我們每個人的「共承擔」。

．香港是「中國的」

我們希望，重築中華民族命運共同體下的香港身分認同，令香港承擔國家經濟發展和人才培育的領軍角色，並繼續為中國的城市管治模式提供經驗和制度探索。

．香港是「世界的」

我們相信，鞏固亞洲全球城市地位，保持多元、開放和包容，持續吸引世界人才和智慧，為市民、為國家乃至為全人類的共同福祉作出貢獻。

積跬步，致千里。這個更好的香港，需要真正熱愛她的你我一起參與。

而作為香港的一分子，作為香港人，我們必將與各位一起並肩守護這座城市，一起穿過暴雨風沙，一起見證她再度輝煌。與君共勉之！

（編者按：「香港新方向」是2019年10月成立的政治團體）

[香港新方向]