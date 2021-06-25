葉健民：新常態下的關鍵詞

《港區國安法》立法一年，香港進入了二次回歸歷程。這一年，大家百般滋味在心頭。單是這一個月，我們失去了六四維園集會、目睹《蘋果》的消失，七一遊行出現的可能性也是零。國家說要把一國兩制重回正軌，努力不懈去「完善」各種制度，我們也開始對身邊一切感到很陌生。身處漩渦之中，人人頭暈轉向，紅線禁區地雷處處，無所適從，忐忑不安。

要適應這種新常態，就必須認識政權的新語言。「別有用心」、「意圖歹毒」、「犯罪團伙」、「煽動仇恨」、「大局觀念」、「國家安全」等陌生的內地政治用語，鋪天蓋地佔據了我們的公共空間。不明所以搞不通這些說話的意思，隨時墮入法網後果嚴重。難題在於這些提法完全與我們一直的理解南轅北轍，要一時三刻摸清門路，並非易事。

模模糊糊含混過關也許是一種生存之道，但有幾個關鍵詞不單無處不在影響深遠，也完全顛覆了我們以往的想像，特別令人煩惱：

「依法辦事」

曾幾何時，我們以香港的法治傳統為傲。依法辦事4個字，代表公平公正，如雷貫耳。大家曾經相信我們的議會即使不是完全由民主選舉產生，但大致能反映民意容許異見，執法檢控也基本做到一視同仁尊重程序，而司法裁決更能恪守中立秉持公道。但「法治」在今天，卻需要重新理解。新常態下，我們對影響深遠的重大立法無權置喙。背後的立法重要理據，往往是「只打擊一小撮人」。這個說法，是指相關立法只影響極少數人，對其他絕大部分奉公守法的良好市民沒有半點關係，人人可以如常過活，不用擔心。團結多數孤立少數，是政權常用的政治鬥爭策略，但如何保障每一個人的公民權利，卻是法治社會的基本追求。即使法律真的只是影響到極少數人，每個被告的基本法律權利，也應該受到尊重。但今天無罪假定的原則彷彿已經徹底消失了，高官可以隨意把任何被告人公開批評為犯罪分子，任意攻擊肆意侮辱，甚至呼籲公眾與他們割席斷交。疑犯這個概念，忽然消失得無影無蹤。從前那種在案件進入司法程序時不作評論的自律，也不復存在。所謂「依法辦事」，今天令人聽得膽戰心驚。

「你邊間報館？」

以往這大概只是一種無關痛癢的開場白，因為這種資訊，本來應該對於受訪的高官無甚意義，能夠進入現場採訪的記者，都已經獲得相關部門確認資格事先批准。但新常態下，高官看來心中已經有一套特定準則，判別敵我。友善的媒體，可以進入靠近現場的採訪區，被定性為敵對傳媒的，高官可以完全無視他們的提問。公眾的知情權，變成了一種賞賜，親疏有別，論功行賞。要取得特權，記者提問要溫柔婉轉，令高官感到不爽是自找麻煩，甚至會遭受秋後算帳。今時今日傳媒的「本分」，是為政府提供平台講清講楚，平衡報道是指接近政府立場的聲音可以充分發揮。求真監察專業持平，這些我們過往視為新聞工作者的基本操守，過去一年受到了前所未有的拷問和挑戰。

「廣泛代表性」

受過基本政治學訓練的人，都會明白所謂代表性，必須來自公平公開的選舉制度，箇中包含一種選民以選票向參選人授權確認的程序，也代表一種問責監督的關係。這個過程，也包括3個元素，就是參選權、提名權和投票權。要追求更高的代表性，上述3個環節便要盡可能開放，容許公眾最大的參與機會。但「完善選舉」的法律修訂，在議員前呼後擁拍掌叫好下火速通過，在提名和參選環節上定下了更高門檻，以政治立場決定了某些人應否享有相關權利，也讓更多不知如何產生的社團組織坐擁左右大局的權力，在個別界別更客觀上大幅減少了合資格選民數目。然後，我們被告知特區從此有一個具更廣泛代表性的選舉制度，這也不是民主倒退，而是循序漸進邁向普選的向前一步。這些說法，完全顛覆了我們的既有認知。

「勾結外國勢力」

以香港從來以國際城市自居、自視為東西方文化交匯點的社會來說，這是教我們最難處理的一個關口。即使你從不關心政治、懶理新聞，也未曾投票，也難以完全避開這個困擾。作為一個外向型經濟體系，各行各業難免與外國政府、企業和團體有不同程度的協作關係，而國際認可更是各個專業界別的共同發展方向。但倘若不幸地，一旦這些國際合作伙伴被定性為敵對勢力，如何洗脫嫌疑劃清界線、怎樣才算是「勾結」、什麼情况下要為對方的行為負上責任，無人說得清楚。甚至所謂視乎「意圖」、「動機」的說法，也是玄之又玄不着邊際。但完全與外國力量脫鈎，又是否符合特區的發展需要？自絕於國際社會，香港還可以生存嗎？以往相識滿天下、擁有跨國關係是重要資本，今天卻可以因此得咎禍福難料。

舊日的世界正在眼前迅速土崩瓦解，不管你是否接受理解，新的倫理已經主導着這個社會。怎樣面對這個新秩序，是香港人正在努力修讀的一課。什麼原則必須守住、哪些價值不能放棄、怎樣在低壓下找到一片光明、願意付出多少代價，大家各自尋找答案。這種價值混亂的迷惘混沌狀態，不見得很快會消失。明年今日，這篇文章大概還可以循環再用。是企硬還是隨俗、是投其所好還是堅決拒絕、那是鹿還是馬，人人選擇不同。這些答案，卻決定你作為人的價值，也左右着這個城市的未來。

回到作為一個歷史愛好者的身分來看，所謂正義必勝也許只是我們的良好願望，但古往今來人們對理想的追求，歷史始終會記下一筆。

作者是政治學者

[葉健民]