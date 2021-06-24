梁美芬：法援公帑 須用得其所

法援署稱，他們在委派外判律師時會以受助人的利益為依歸，考慮經驗、專長、案件的類別和複雜程度，不會把案件平均分配予律師。而承接與政府行政、憲法有關的法援案件的要求相當高，必須在過去3年至少曾處理5宗相關案件。到近年媒體和公眾也看得到問題：「假難民」的酷刑聲請上訴案件高度集中在某幾間律師樓；司法覆核政府政策的官司，來來去去也是那幾個政治立場鮮明的大律師承接。佔中、旺暴、反修例騷亂衍生的非法集結和暴動案件湧現，令情况蔓延到刑事案件。

可參考「公院模式」分派案件

筆者早於2009年就在立法會提出修改法援制度，這些積壓已久的問題早於反修例騷亂之前已存在。筆者建議法援制度要從兩方面檢討，第一是收緊每名律師、大律師接辦法援案數量上限，以顯公平性。第二，法援是由公帑承擔的公共服務，受助人的權益固然重要，但也要確保公帑用得其所，要在兩者之間取得平衡，可以參考公立醫院的模式，由法援署按律師的經驗和專長，輪流分派適合的案件，或者根據專長經驗讓申請人在名冊中選擇。正如醫管局確保公立醫院的醫生水平，病人毋須也不能指定醫生一樣。

有些法律界同儕認為，不讓當事人自行選擇某名律師會損害權益，破壞受助人與律師互信。他們必須知道，法援服務每年花費龐大公帑，今個年度預算更高達16.7億元。筆者歷年來收過不少法援受助人投訴自己提名的律師表現欠佳，申請人亦未必知道全行每個律師的專業水平。根據機制，法援署要做好把關工作，既要確保參與法援的律師及大律師都達到一定的水平，也要確保公帑用得其所。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]