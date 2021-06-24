陳帆川：《蘋果》曲終人散 失去方知可貴

2019年之前，沒有人會說《蘋果》是香港良心，即使說出口也會起雞皮疙瘩。中小學的學校圖書館不會購入該報，嫌它低俗；大學讀新聞系，也不會輕率地將該報的報道引為教材，因為新聞學院教導，寫報道不能有立場；即使在街頭接受訪問，一旦聽到記者是來自《蘋果》，你第一時間也會聯想自己的說話會否變成動新聞裏古靈精怪的「soundbite」，第二時間會擔憂對方會否「老作」、「加料」。

雖然該報常被嫌棄，但又大受歡迎。投票「掌心雷」、一屋多姓種票、收錢遊行，數之不盡的黑幕，都由它踢爆。它風光的時候，香港人踩它；它走下坡路，不少人課金力挽狂瀾；如今它奄奄一息，大家只覺難以置信，儼然香港缺了一角。

雖「腥羶色」 有些真話卻僅它敢講

至今，《蘋果》的遣辭立意和幽默感，仍然是最貼近香港人的大眾媒體。雖然它傷風敗俗，立場偏頗，缺點下刪1000字，卻又常常猝不及防地講道義、談理想。回顧香港人先後追捧的文化產物，比如周星馳電影、黃子華棟篤笑、100毛，甚至近期的ERROR節目，其實萬變不離其宗，既有低俗瘋狂搞笑，又暗藏玄機，間中講道理。

大家對這種南轅北轍的配搭情有獨鍾，因為這就是香港人的個性——對滿口仁義道德嗤之以鼻，熱中挖苦嘲弄，事事利字當頭，但路見不平又會拔刀相助。這是香港獨有的光怪陸離，外人進來，即使拿了張三粒星身分證，也摸不着頭腦。

《蘋果》是腥羶色的代名詞，同時又是敢言的代表。以前很多人說，《蘋果》只是利用政治立場來賣錢，難道真會講什麼原則？結果它以原則葬送自己。撇除政治不談，它敢於得罪權貴，行內皆知。你看很多其他樓盤報道，寫得跟樓盤廣告一樣，唯獨它敢將新盤彈得一文不值；很多媒體常常對個別財閥和品牌的負評避重就輕，唯獨它一概不留情面。《蘋果》很低俗，也試過作新聞，但有些真話，只有它敢講。

執筆之際，該報已潰不成軍，近乎人去樓空，令人惋嘆。26年來，那些排山倒海的責難，誰是誰非也好，《蘋果》一次過還清給香港人。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]