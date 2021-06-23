為何港人要在牆內相聚？

在那炎熱大清早，一大群探訪者已在收押場所外排隊，大家好像已對偏遠的地點和酷熱的天氣麻木了，有人默默等待，也有人閒話家常。有兩個較年長的探訪者在閒聊，一位說：「現在探訪的人愈來愈多。」「無辦法喇！現在裏面有很多政治犯，人人都拉了進去。」另一位答。懲教署的職員也好像習慣了這場面，早有準備，安排了額外的人手，讓人群盡快完成探訪。那天有不少子女到來，也遇到些被收押議員們的家眷，他們一見面便互相問好。

見到牆內的朋友，其實他的心情已有好轉，精神也不錯，但當我在離開的路上，仍然感到很悲傷：為什麼有那麼多香港人要在這種地方相聚呢？那些議員一直都為市民服務，他們理應繼續在社區中工作，繼續在家中享天倫之樂，為什麼現在要如此被折磨？政權究竟還要消耗這個社會幾多的光陰和良知？

為何政權要拿走港人的媒體？

探訪過後，我和工會的繼任人一同接受了《蘋果日報》的訪問。記者在個多星期前便邀請我們，他構思了兩屆會長對談的形式和一些較深入的問題，看到他花了心思去準備。大家訪問中談到工會去向、公民社會現况和香港未來，答案無一不令人黯然。咪後大家再談談蘋果日報員工們的前路，他們表現平靜，只表達了無奈和前路未明。這兩年，我和一些記者交上朋友，他們對我十分友善，也很關心我和醫護人員，看到他們在港台和蘋果日報的遭遇，我十分憤怒。為什麼政權要拿走香港人的報紙、香港人的電台？我們未能明白政權搬弄的指控，可能凝聚香港人、讓我們抒發對政府的不滿、跟香港人一起建立自己的媒體文化，就是他們的原罪。

我們永遠都是真香港人

父親節翌日，經過多日酷熱天氣，終於下了點雨，蘋果日報的限期亦出現了；我竟然感到30多度高溫下的雨後微風有點荒涼，心想應該也有人現在感到飄飄然。大家請恕今期文章較短，因為我面對眼前的一切有點啞口無言。最後，只想向那些牆內的政治犯、那些一直努力掙扎的傳媒朋友說一句：你們令我驕傲，我們永遠都是真香港人。

作者是醫生

[馬仲儀]