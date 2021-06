陳景祥：話語權要有民間聲音

提升國際話語權為何如此重要?據官媒解釋,「黨的十八大以來,中國日益走近世界舞台中央,中國的國際話語權和影響力快速提升」;但是,「中國在國際上時常處於有理說不出、說了傳不開,正面傳播少、負面被誇大的境地」(註1)。

龐大外宣 可提高中國的國際形象?

力爭國際話語權的同時,北京也用盡各種方法改善和提高中國的國際形象,在全球開展一個龐大的外宣行動,耗資據說以百億元計。2011年官方新華社租用了美國紐約時報廣場某座大廈的外牆一個18米乘12米的巨型廣告位,有說月租高達40萬美元,每天24小時播放,目的是希望在美國展開文宣攻勢,好好宣傳中國。但結果如何?美國人對中國的觀感是好了還是差了?結果不問而知!

奇怪的是,新華社似乎並沒有吸收教訓,據霍士新聞(Fox News)報道,新華社再租用時報廣場巨幅廣告牌,宣傳中國的抗疫成果,及北京領導世界抗疫的正面形象。當年收不到宣傳效果,在當前的國際氣氛,再用同一手法,結果只會更差,負責大外宣的官方機構到底打的是什麼主意?

中國國際形象在西方國家處於谷底,是不容迴避的事實。據皮尤研究中心(Pew Research Center)在2020年公布的調查顯示,歐美和亞太區14個發達國對中國的惡感都高企或急升,其中日本86%受訪者對中國有負評,是14國之中最高。英國則有約四分之三受訪者對中國有惡感,比上一年升19個百分點。美國人對中國有負面看法的佔了73%,是15年來最高水平。意大利的「對華惡感度」為62%,是14國中最低,但也遠超過半數。

中國經濟實力急速上升、基建完備,科技發展、民生改善、全國滅貧等工作取得成績。官媒不斷宣傳,但為何其他國家對中國的觀感不但沒有改善,反而愈來愈差,不但國際形象沒有提升,國際話語權也沒有因國力日漸增強而相應提高?到底原因何在?

國際話語權是政治軟實力的表現

國際話語權是世界政治軟實力的表現,國家發展如果要在國際社會發揮影響力,就必須把握住話語權,並且能夠好好運用。

話語權的概念來自法國社會學家福柯(Michel Foucault),他分析話語跟社會權力的關係,提出話語即權力,話語權就是運用語言或話語技巧去影響他人的思想、行為,藉傳遞價值觀理念、意識形態而形成一種權力(註2)。一個國家的國際話語權,就是通過話語來獲得權力,它的作用與軍事、經濟等硬實力一樣,本質都是一種權力,足以影響其他國家的行為和決定。

除了在傳統的議題如民主、自由、人權、法治等,中國沒有受國際重視的話語權,近年新興的國際課題如環境保護、網絡規則、公民社會、全球管治、地區安全等,中國同樣都處於被動位置,沒有一套足以影響全球主流輿論或受到足夠重視的論述。

中國學術界理論創見落後西方

政治話語權是中國目前在國際話語權「爭奪戰」中的核心。中共自十八大開始提出構建人類命運共同體的論述,希望「用中國話語表達中國的情感、價值追求和對外立場」,使之成為「增強中國國際話語權和國際秩序影響力的重要途徑」;但官媒也承認,「關於人類命運共同體的國際話語傳播主體、傳播能力、話語內容、話語平台等仍有諸多局限」(註3)。

相比之下,西方近年提出的歷史終結論、軟實力論、文明衝突論、霸權穩定論、亞洲再平衡等,都是西方學術界的理論創見,內地學術界和輿論界都只能回應和「批判」,但沒有同等分量的理論分析架構由中國學術界或理論界提出,這都反映了中國在國際話語權競賽中處於落後狀態。

官方喉舌腔調 令人「先天抗拒」

為了增強國際話語權,北京投入了大量資源,包括擴大對外文化影響、在世界各地建立「孔子學院」;中共中央在2015年1月發出《關於加強中國特色新型智庫建設的意見》,希望把建設新型智庫上升到國家軟實力的層次。然而,一系列工作都未能取得顯著成果。我認為主要原因在於內地欠缺民間力量,也沒有相對獨立的學術和研究機構參與國際話語權的「開發工作」,對外輿論幾乎清一色都是官方聲音,在外界看來,這些有關國際話語權的論述不外是另類官方宣傳、官式文章,眾口一詞、眾聲一律,來來去去都是為領導發言提供註腳、解釋,看不出任何有原創性和批判性、敢於脫離中央主旋律,針鋒相對地討論的真知灼見。對絕大部分人來說,官方喉舌的腔調都會令人產生「先天抗拒」,是屬於洗腦式文宣而非有價值的見解,以這些文宣材料,試問又怎能建立起國家的國際話語權?

建立國際話語權,需要的是一大批民間智庫、大學學者、研究機構、新聞媒體、民調機構、意見領袖等,在不同崗位和場合發表評論、分析以及研究結果;有時候它們的意見可能會偏離官方主旋律,甚至在某些觀點上跟官方唱反調,但唯有自由的討論、百花齊放的觀點並陳,才足以令某種論述建立基礎、經得起考驗,且能深入人心。

保留香港自由空間 有助國家建話語權

能夠跟國際社會對話,才能建立國際話語權,香港可能是國家唯一可以「擔此大任」的城市,也是少數可以讓非官方聲音生存的地方之一。如果香港仍有「長期利用」的價值,北京就應該「劃出」並保留一片言論、研究、討論的空間,令香港可以協助建立國家的國際話語權。不借用香港僅存(正在急速消退!)的自由空間,中國是很難建立起國際話語權的。

註1:唐佳,〈提升國際話語權 中國需要這樣做〉,人民網,2021年6月7日

註2:Michel Foucault: The Eye of Power: A Conversation with Jean-Pierre Barou and Michelle Perrot;參考中譯本《權力的眼睛:福柯訪談錄》,上海人民出版社,頁228,1997年

註3:周繼業,〈不斷提升「人類命運共同體」的國際話語權〉,中國共產黨新聞網,2018年8月6日

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真:2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則;如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投;若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳景祥]