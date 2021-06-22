王偉傑：掃清推行國民教育的障礙

中國奉行單一制 對港擁絕對權力

《德育及國民教育科課程指引》在2012年被擱置，其181頁的指引也並未涉獵到國民教育的一個重要主軸，那便是國家的體制。

中華人民共和國跟英國、法國及日本等都是奉行單一制的國家，意即中央政府有絕對的權力，而所有行政區域（包括香港特別行政區）的全部權力，都是來自中央政府的授權。老師只要依照這個脈絡向學生講述國民教育的內容，多個爭議已久的疑團便可迎刃而解，包括「兩制」是建基於「一國」之上、特區政府並不存在剩餘權力及中央政府對香港擁有全面管治權等。

誠然，這個客觀事實跟普遍港人的主觀意念有明顯的落差。在「一國兩制」下，香港特別行政區仍保留獨立的行政、立法和司法機構，跟聯邦制的不同州份在行政、立法和司法的安排有所類同。不少港人在缺乏對國家體制的基本認識下，未能區分在中央政府授權下的「一國兩制」跟聯邦制有根本上的差別，實也不足為奇，這也是目前國民教育上必須拾遺補漏的關鍵因素。

尊重執政黨合法性 彰顯港法治精神

單一制國家行使統一的憲法，而《中華人民共和國憲法》則確定了中國共產黨是唯一的執政黨，賦予了這個政黨管治其所屬領土的合法性。香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的部分，身為中國公民的香港人，自然要尊重這個政黨在管治香港的合法性，也同時是法治精神的彰顯。在學校負責國民教育的教師，在闡述這個重要觀念時必須正確無誤，絕不能有半點含糊。然而，環顧在香港接受師資培訓的本地教師，又有多少位能夠對自己的國家及其執政黨有充分的認識？

人民滿意中央政府 ​​​跟港府反差極大

以往基於個別媒體具偏頗性的報道，社會大眾傾向單憑自己的臆測及判斷，便對中國共產黨作主觀性的評價。他們鮮有親身踏足祖國，感受一下在這個執政黨管治下的人民究竟活得怎麼樣，連肩負教育年輕一代責任的教師也沒有例外。根據哈佛大學在去年7月發表的《理解中國共產黨韌性：中國民意長期調查》報告，2016年民眾對中央政府的滿意度高達93.1%！相對於香港市民對於特區政府的滿意度一直在低位徘徊，甚至出現負淨值，當然是大相逕庭。

黨有機制監察黨員 ​​要消除「欠監督」誤解

「國以民為本」，為人民服務的中國共產黨獲得國民的高度認同及肯定固然不令人意外，但擁有9000多萬黨員的政黨也難免有違反黨紀的分子，這時便要靠中央紀律檢查委員會作出監督。

負責國民教育的教師在解釋這個監察系統時，可嘗試以香港類似的機構作為切入點，包括反貪腐的廉政公署、審視政府部門行政效率的申訴專員公署及檢視公帑是否用得其所的審計署等。透過舉出這些貼切例子，學生不單更容易理解這個執政黨監察系統的運作，也能一併消除對中國共產黨「缺乏監督」的誤解。

建立愛國教育團隊 ​​​掃清推行障礙

「偏見是無知的產物」，以往不少本港教師在面對學生提出有關中國共產黨的問題時，不是閃爍其詞、顧左右而言他，便是憑自己有限的認知、作無限的上綱上線。當學生在課堂上缺乏正確的知識傳授時，很容易會墮入道聽塗說的陷阱，對國家的執政黨產生不必要的偏見。即使學校日後安排再多的知識增潤，也難以抹去扎根在他們身上由來已久的偏見。與其讓這個惡性循環延續下去，矢志投身國民教育的教師，何不趁今年是建黨100周年的歷史性時刻，好好裝備自己？

透過深入認識中國共產黨的淵源及發展歷程，並且從事實及數據去分析決策上的得失，我們的下一代便能在老師的耳濡目染下，對國家及其執政黨有正確而全面的認知。教育局也要積極回應教育界的訴求，增設一個中層主任職位，讓熟悉國情並且了解中國共產黨的愛國教師，以身作則推行學校的國家安全及國民教育的工作。當每所學校都能有合適的人選，帶領其團隊在學校掃清推行國民教育的障礙時，香港年輕人抱有正確的國家觀念，並且自發對國家產生歸屬感，便能指日可待。

作者是政賢力量時事評論委員會主席

[王偉傑]