劉進圖：控蘋果案疑問重重

（1）為什麼告串謀？

控罪提及被告串謀去犯的罪行，是請求外國或境外組織對香港或中國實行制裁，國安處高級警司李桂華在拘捕行動後向傳媒解釋，證據主要是蘋果日報「自2019年至今」發表的數十篇文章，控罪指涉時期則為2020年7月（《國安法》2020年6月30日頒布生效）至2021年4月初，合共9個月有多，在這9個月裏，如果蘋果日報發表了文章請求外國制裁中港，警方乾脆檢控文章作者及發布人干犯國安法便可以了，為什麼要告串謀呢？告串謀給外界的印象是，被告人還沒有做請求外國制裁的事，只是合謀打算這樣做，所以只能告串謀。如果這9個月裏，《蘋果》沒有發表過請求外國制裁中港的文章，警方憑什麼認定國安法沒有阻嚇效力，《蘋果》編採人員在立法後仍合謀蓄意干犯這條罪行？

（2）為什麼追溯國安法頒布前的文章？

李桂華高級警司交代案情時，提及的罪證是「2019年至今」發表的文章，以此證明被告人串謀犯罪，問題在於2020年6月30日之前，國安法尚未訂立，沒有人知道或預料到，報社刊登一篇含有呼籲外國制裁的文章，會觸犯法律。如果警方很倚靠這些立法前的文章，來證明被告人有犯罪動機和行為，給外界的印象是，警方執法變相有追溯力，可以秋後算帳，這和控罪書指涉年期只限於2020年7月1日至今年4月3日，豈不是自相矛盾嗎？

（3）為什麼要凍結3家公司的戶口，

並警告各銀行勿與之來往？

就算蘋果日報東主和編採主管有警方所指的不法情事，警方既已把主腦人員一網打盡，悉數拘捕扣押，他們已無法對報社行使控制或指揮權。相關公司據報有逾800員工，以及有數十萬名付費購買或網上訂閱的讀者，這些員工和讀者相信是無辜的，為何要被株連？公司戶口被凍結，銀行無法提供服務，意味員工無法出糧，讀者無法獲得已付費訂閱的資訊，這樣的遭遇發生在還未有正式審訊、未有正式定罪之前，單單是因為警方對3家公司提出了控告，3家公司便被迫停運、破產，香港這向來講究法治的商業都會，如何向國際社會解釋？假如將來法院判其中一家公司罪名不成立，這家公司的員工和顧客蒙受的損失，可以怎樣彌補？國安法實施細則授權政府申請凍結戶口，是為了防止犯罪收益流失或轉移，難道法院不該下令，允許被告公司在被定罪前繼續出糧，避免造成數百市民失業？就算壹傳媒無奈選擇結業，也需要解封資金遣散員工吧？

港區國安法立法一周年將至，特區政府需要謹慎執法，妥善解釋，才能消除香港市民和國際投資者對這條法律的疑慮。檢控《蘋果》案引發的疑問，當局應予正視。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]