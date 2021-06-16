周浩鼎：建黨百年和一國兩制的未來

須認清叫「結束一黨專政」者面目

2019年香港飽受黑暴蹂躪，香港自身制度上存在國家安全的漏洞，在2019年的黑暴表露無遺，當日攬炒派連同立法會議員等公職人員，公然勾結外國勢力，明裏暗裏支持暴動，甚至企圖協助分裂國家，要求外國制裁香港，意圖打擊中國。當日暴徒各種惡行，縱火、因政見不同企圖殺害香港市民、襲擊警察、煽動仇恨並針對警務人員之家屬作出各種欺凌，所有惡行確實罄竹難書。

可幸中央及時為香港制定了《港區國安法》及完善選舉制度的決定，帶領香港走出亂局，為香港恢復安全和穩定。常言道：大亂之後，迎來大治，更是貼切。

維護國家安全人人有責，如果有害群之馬立心不良，把香港搞成抵制國家的基地，高叫「結束一黨專政」，主張抵制中國共產黨領導中國的事實，根本是在破壞國家《憲法》及《基本法》的憲制秩序，必須認清其真面目。

隨着全面落實愛國者治港，我們不需要再被政治爭拗所糾纏。必須知道的是，過去攬炒派善於煽動仇恨，特別是針對內地與香港之間的矛盾，藉以挑動民眾仇中的情緒，為其政治利益爭取更多支持。此等卑劣行為，往往在每次選舉中特別發酵，對一國兩制造成沉重的傷害。從今以後透過完善選舉制度及港區國安法的配合，香港市民終於可以擺脫上述煎熬，我們亦可以真正聚焦於處理經濟民生事項，解決香港深層次的問題，例如住屋、產業單一化及青年缺乏出路等問題。

把握「十四五」機遇 定有新出路

香港更好地利用自身在國家中的位置，更好地融入國家發展，把握好十四五規劃下的機遇，一定有新出路。事實上，國家最新的發展強調雙循環，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。國內大循環，即國家整體內部消費需求帶動經濟。香港絕對可以在雙循環中繼續扮演自身的角色，例如更積極融入大灣區發展，把握內循環帶來的龐大經濟需求。國際聯繫方面，香港亦可以加強自身和東盟之間的往來，因為國家近年積極發展和東盟之間的關係，經濟合作不斷加強，香港千萬不要走失這個機遇。比如最近成立的《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP），正是中國和東盟十國及另外數個區內國家組成的新經濟合作平台，香港特區更應加快透過特區的身分加入。

攬炒派煽動仇恨 礙香港融入國家發展

筆者特別指出，過去由於攬炒派的種種污衊和煽動，阻止香港融入國家發展大局，攬炒派的長期論述是誣衊香港和內地的所有合作或配合中央的發展策略，皆是把香港置於死地。長久以來，不少市民可能容易受了他們此等抹黑主張所迷惑，結果令香港蹉跎不少歲月。未來我們可以更有效地做好解說，讓香港可以更有效率地參與國家的發展，在經濟上謀求更好更多的出路。

筆者印象很深，已去世的新加坡前總理李光耀當年往往喜歡把新加坡和香港作比較，而李光耀最為羨慕香港的，正是香港作為中國的一部分，與內地連接相連，作為中國人文化相融，香港這方面的天然優勢，新加坡無論如何也不能取得。

香港在一國兩制下，背靠祖國的庇蔭，進一步融入國家發展大局，一定能夠迎接更好的明天。

作者是民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席

[周浩鼎]