何子煜：優化兒童發展基金 加強紓緩跨代貧窮

特區政府於2008年成立兒童發展基金，旨在結合從家庭、私人機構、社會及政府的資源，促進10至16歲的弱勢社群青少年長遠發展。在計劃成效上，根據香港理工大學陳高凌教授提交的《「兒童發展基金」計劃參加者的長遠發展跟進研究》，在職的受訪學員平均每月儲蓄明顯高於非學員，而獲得副學位程度或以上學歷，以及獲得專業資格及技能的比例，也明顯高於非學員。更值得留意的是，93.5%的在職受訪學員家庭已毋須領取社會福利署的經濟援助，高於非學員的75.3%，反映計劃有效紓緩跨代貧窮。筆者相信，繼續優化兒童發展基金，將能加強紓緩跨代貧窮，對社會意義重大。

明確區分計劃目標 有機結合其他概念

現時兒童發展基金的目標學員範圍相當廣泛，涵蓋現年10至16歲或正就讀小四至中四的兒童。然而，不同年齡層的兒童對於計劃或有不同的需求，例如仍在就讀小學的學員，尚未有明顯職業傾向，他們的需求更有可能是探索多元興趣；而就讀初中的學員，則需要及早為人生擬定路向，因此對於生涯規劃的需求較為迫切。

筆者建議，基金為不同階段的學員制定更明確的計劃目標，以確保參與機構能夠聚焦力量，為學員提供針對性的培訓活動。尤其是支援初中學員制定生涯規劃，基金更需要與其他現行的概念有機結合，例如旨在「培育學生與職業相關的能力及取得資歷認可」的應用學習，以及着重「為中學離校生及在職人士提供更多學習機會」的職業專才教育等。由於這些概念目前由不同諮詢和法定組織統籌和督導，並橫跨不同的政府或公共部門，基金可更主動促成與這些組織、部門的合作，為基金學員建構一條學習階梯，提供更充裕和更完整的學習與體驗機會。

促進薪火相傳 建立專業網絡

兒童發展基金經過10多年來的努力，在香港各區推行了240個計劃，受惠學員超過2萬人。以第一屆參與的學員為例，至今已成長為約22至29歲的青年，這些學員當中，有26.6%（受訪學員）取得註冊護士、社工、測量師和教師等專業資格。筆者建議，基金可邀請過去的學員擔任友師，並按照他們的專業資格分為不同的組別，讓擁有相同專業資格的友師與期望投身該專業領域的學員形成一個較龐大的專業人際網絡，以整合資源，在未來推動一些更大型和更聚焦的增值活動。這樣不但能夠深化學員拓展社交網絡的成效，亦能夠讓學員之間見賢思齊、相互推動，更能夠促進不同世代學員之間的互助與扶持，達至薪火相傳的效果。同時，學員在參與計劃後能夠與這些專業人士維持聯繫，能讓基金的成果更長遠和更可持續。

為了紓緩跨代貧窮的困境，世界銀行曾指出，投資於兒童及青少年人力資本是關鍵之一，兒童發展基金在這方面的成效卓著，亦體現了政府對於紓緩跨代貧窮的重視。筆者相信，兒童發展基金能夠讓香港的貧窮兒童得到更貼近一般家庭兒童的學習與成長機會，在未來成長中更能逐漸減少因貧窮帶來的阻礙，而優化基金，就是令香港邁向更公平社會的關鍵一步。

作者是政賢力量青年時事評論員

[何子煜]