梁美儀：觸不到的紅線 玩死香港電影

政府上周修訂《電影檢查條例》的檢查員指引，指根據國安法，電影檢查員在進行電影審查及評級之時，需留意影片有否「描繪、刻劃或表現」危害國家安全，或「認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動」這些行為的內容。指引明言，檢查員肩負防範及制止危害國安行為的職責，若電影出現有關內容時，應評定有關電影不宜上映。

試問如此一個空泛、缺乏具體內容的指引，一眾電影檢查員應如何評審電影是好？如此含糊不清的指引，猶如一條觸不到、看不見的紅線，叫香港電影業人士如何自處？

「國安金剛箍」嚴重削弱創作自由

2011年上映的荷李活電影《世紀戰疫》（Contagion），講述一個女人到中國出差時感染了一種致命的神秘病毒，之後病毒擴散至世界各地，引發全球醫療衛生危機。新冠肺炎疫情爆發後，有人就形容這部如一齣預言電影。不過，中央早已從國家安全視角去處理疫情問題，甚至視今次疫情為個別國家將疫情作為惡意中傷中國的工具，將疫情政治化、標籤化。日後，電影檢查員是否應評定《世紀戰疫》或同類電影「不宜上映」？

又如曾奪得電影金像獎最佳電影的《樹大招風》，在描寫被喻為「賊王」葉繼歡的故事裏，有涉及他在內地做生意時遇見內地官場賄賂貪腐的情節。此電影最終成了內地禁片。當年《樹大招風》的投資者最多是失去了電影在內地上映的收益，日後，可能連在香港上映的機會也沒有，還不知會否要負上法律責任。日後，還有沒有電影老闆願意投資拍攝這類電影？

香港電影業早已在艱苦經營，如今再被加上這個國安金剛箍，連創作自由都被嚴重削弱。在香港電影業舉足輕重的資深導演杜琪峯等老行尊，早前也曾大聲疾呼，反擊「香港電影已死」之說，然而在政府新指引下，香港電影縱未死，卻已變得生不如死。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]