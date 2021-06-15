曾自鳴：什麼叫撥亂反正？——李梓敬做了個錯誤示範！

這一兩年 區議會確實撥亂反正

因受支持修訂《逃犯條例》及警察濫暴的負面影響，李梓敬等一眾建制派候選人於2019年區議會選舉大敗。面對新成立的愛國政黨紫荊黨在港高調插旗，有不少傳統建制派人士，如李梓敬之流都惶恐在新修改的選舉制度下分不到一杯羹，生怕被新興愛國勢力取而代之，以致言論愈來愈左，甚至有違常理，希望得到阿爺垂青，實屬諷刺。有人看到行政長官林鄭月娥日夜抹黑本屆區議會，就想加入批鬥行列，不過筆者想提醒一句，正如近日全國政協常委何柱國於電台公開譴責林鄭自把自為、硬推惡法，自己亂搞而非阿爺授意，切勿什麼都跟隨林鄭調子起舞。

接下來筆者會舉數個例子，讓讀者見微知著，了解新舊議會之別。新一屆區議會在短短一年多內，已經完成了多項過去在建制派主導下毫無寸進的惠民設施，最經典可謂旺角行人天橋。在1997年，彌敦道與旺角道交界發生了一宗1死12傷的交通意外後，地區民意支持興建行人天橋橫跨彌敦道，至1998年5月當局宣布在旺角道上興建一條橫跨旺角彌敦道的行人天橋，並聲稱在24個月後會完成。之後的區議會，就一些細節上一直拖拉不停，完工日期一天又一天延後，前後經歷21年仍未完成。直到2020年，由民主派主導下的區議會再三追查工程進度，最終這一段不足20米的行人天橋落實在今年第二季左右落成。這就是代議士應該履行的責任，難道向政府提出意見，改善地區福利、公共設施及服務，不算是為民生事務發聲？

做好監督 審慎撥款

過去的區議會對撥款因循守舊、疏於監察，往往事倍功半，市民受惠有限。舉例說，北區花鳥蟲魚展覽，舉辦了超過30年，早期乃香港盛事，不少市民慕名跨區到粉嶺一遊，即使要付入場費，也無阻興致。過往沒有大型展館及設備，只是簡單枱椅，但展品絕不簡單，上萬款得獎盆栽、罕見昆蟲、珍貴魚類及香港難找的爬蟲類，市民大多要花上超過3小時才能逛畢整個展覽。然而，近年的花鳥蟲魚展覽，改為免費入場，展品卻幾乎沒有更新，而數量亦逐年減少，市民慨嘆15分鐘走完，質疑展覽變成商業市集。單是2019年這個商業市集活動花費約260萬元，區議會被要求資助當中150萬元，更因為活動嚴重破壞粉嶺遊樂場天然草地，要再花錢維護草皮及長時間暫停草地使用。過去建制派主導下的區議會沒有好好把關，將非常有意義的活動變成浪費公帑的商業活動，而本屆區議會則決心做好監督工作、審慎撥款。

深入研究區內問題 認真跟進

過去區議會不時亂花公帑，沒有對區內問題對症下藥。新一屆油尖旺區議會重新分配財政資源，針對油尖旺是香港居住問題最嚴重地區，區內有大量劏房戶，區議會在「社區參與計劃」下撥款約28萬元，對區內住屋問題作了深入研究。及後，區議會向公眾發表了《油尖旺不適切住屋研究》報告書。分配資源研究區內問題，讓市民對區內情况有更多掌握之餘，亦讓議會可更有效地跟進及理順區內的住屋問題，這是過往保皇黨主導的區議會從沒有好好下工夫認真跟進的。

李氏在其文中胡亂指摘區議會拒絕撥款予撲滅罪行委員會。事實上，2019年油尖旺區議會已預留約33萬元予撲滅罪行委員會，而筆者作為區議會社區撥款工作小組主席，在過去的一整個財政年度，根本沒有收過滅罪會的任何申請書，更遑論什麼拒絕撥款。李氏在撰文指摘民主派之前，不妨花一點時間去找找建制友好「fact check」一下，無端大罵本屆區議會不撥款，不是無知就是故意抹黑本屆議會。

順帶一提，李氏在2019年9月於深水埗區議會大會與他人聯合提呈一份文件，其中一項建議為在香港「設立民間對話平台/機制」，不知道此舉是否他自己所說的「區議會高度政治化，議程事項不時超出職權範疇」呢？看來他早已將這份文件忘記得一乾二淨。

本屆區議會雖然沒有以往那麼多的「蛇齋餅糉」，但很多議員都盡心盡力為市民排難解困，上述的數個例子在在說明我們如何為過去議會的流弊撥亂反正！

作者是民主黨中委、油尖旺區議員

[曾自鳴]