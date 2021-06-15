劉進圖：通關內地與國際難兼容？

文章作者並非質疑特區政府去年為遏制疫情而封關，嚴格規定入境旅客要隔離檢疫2至3周，世界各地為了防控疫情也有類似的封關措施，藉此換取時間推動疫苗注射，爭取早日達至大部分居民有抗體可免疫，然後讓商業及旅遊恢復正常。然而，從香港開始有疫苗供應起計，已經過了100天，接種率仍偏低，按文中數據，香港成年人口只有約17%已接種，70歲以上人口更只有不足5%，是倫敦和新加坡的一半，商界開始質疑和抱怨，看不到香港何時才可恢復國際商務旅遊，跨國業務無法規劃推進，只能坐視人才流失。

文章指出香港長期閉關造成的嚴峻影響後，提出一個尖銳的問題：到底香港的目標是什麼？是要爭取在新加坡等亞洲都會之先，向世界開放關口？或是爭取早日與內地恢復通關？如果是後者，那就意味香港對國際商旅開放的時間，將取決於北京，這可能比香港只按自身情况決定要遲很多。

內地需長時間大幅提升接種率

為什麼爭取向國際商旅開放關口，和爭取與內地恢復通關，可能產生矛盾？這是因為內地的疫苗接種率偏低，而且人口有十幾億，可能需要很長很長的時間，才能大幅提升接種率，目前只能倚靠極嚴的入境隔離措施，防止病毒流入並擴散，香港若要與內地無縫銜接，就要實行與內地城市相若的嚴格限制國際旅客入境措施，不能隨便對國際開放關口，但這樣做明顯不利於恢復國際商業及金融活動。

如今，好些歐美國家已經有許多國民接種了疫苗，預計今年夏天起，便會相互開放邊境，讓商務及旅遊逐步恢復，香港在這方面有何計劃？單是與新加坡一個城市談免入境隔離的「疫苗泡沫」，實施日期也一延再延，遲遲無期，更莫說對歐美主要城市開放。這就難怪在港的國際商業機構憂心，到底香港還要不要當國際金融中心？或者，香港的角色其實只是中國境內的金融中心，以服務內地為首要任務，向國際開放只是次要的事情？

中國的國際金融中心只有一個

其實，香港完全沒有必要把與內地通關置於國際通關之上，即使從中國的國家利益出發，也應該讓香港早日恢復國際商業及金融中介功能，因為中國有許多大城市，但真正的國際金融中心只有一個，沒有理由看着這中心的優勢被蠶食，甚至被新加坡威脅取代。只可惜香港近月來施政太過政治掛帥，凡事追求政治正確，刻意討好中央，例如邊境免隔離入境的特殊待遇，便是優先給予中央官員和內地大企業的主管，國際金融機構近日才獲得類似安排，但活動自由只限於日間開會，晚上仍要隔離，這種差異對待，突顯了特區政府重視內地遠大於國際的心態。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]