朱兆麟：並肩加強文化保育

合適政策 可使更多企業成保育助力

商界往往被視為與文化保育工作對立，例如何東花園即使被評為一級歷史建築，原業主仍堅持拆卸發展；而景賢里亦險遭拆卸重建，要政府急忙將之列為暫定古蹟叫停，最終與業主協議換地才得以保育。但另一方面，本地也有不少大企業一直有心於保育及文化，例如新世界及港鐵，除了展覽、文化工作坊外，在參與古蹟保育方面也有豐富經驗，港府若能與這些商界企業合作，可事半功倍地保育古蹟及推廣本地文化。

例如新世界的「前皇都戲院保育計劃」，復修這座約有68年歷史的一級歷史建築，重塑其獨特「飛拱」建築技術，打造成本地文化新地標。港鐵則在發展沙中線鐵路項目之際，減慢進度配合環評報告，於相關用地做考古及保育，得以於工地發掘出大量陶瓷器物；港鐵又為宋皇臺站加入有宋代美學的當代藝術品，更與本地文化企業Walk In Hong Kong合辦「活現屯馬新力量」計劃，招募年輕人為文化大使及導賞團導遊，向大眾推廣屯馬線周邊地區特色及文化藝術。

目前港府對這類文化及保育工作，缺乏全面規劃，而古蹟辦只是顧問性質，且評級進度緩慢；但很多古建築若不是已獲評為一級歷史建築，或許已被其他投資者收購後拆卸發展；例如上文提及的皇都戲院，位處黃金地段，項目重建為商廈或住宅的利潤都很吸引。要使更多商界企業成為文化及保育的「助力」而非「阻力」，要透過政策「軟硬兼施」引導，例如新加坡會將部分地區劃為「文物區」，限制發展密度，增加業主拆卸重建發展成本，鼓勵保育翻新舊建築。

檢討古蹟辦定位 考慮升格文化局

長遠而言，港府應檢討古蹟辦定位，包括考慮有學者建議，把其專家小組與古諮會合併，使古諮會能參與研究工作；亦應考慮將古蹟辦升格為澳門或台灣的文化局層級，以獲得更多資源，增聘建築保育專家，對歷史建築做調查及評級，統籌跨部門，以至與商界的文化保育合作，達至保育、文化與城市發展共融。

作者是香港可持續發展研究中心創辦人

[朱兆麟]