曾志豪：兩年前的6月

沉睡在香港雖然沒有民主但仍能享有自由的美夢之中。沉睡在我們明明不相信政權的諾言、但又希望依靠政權的諾言來保障自由權利的幻境之中。

仍沉睡在，16年前的2003年，香港人走上街頭是能夠阻止政權通過惡法的光榮之中。

仍然相信，只要展示了「民意大象」，便能阻止政權橫行。

然後，一個6月的運動，即使數以百萬計的人上街，連續兩頭民意大象，也無法收效。

過往的抗爭經驗完全摧毁。

而好夢一個個的醒覺，沒有民主談何自由？

香港過去原來都是建築在浮沙的安穩和平衡。過去兩年，香港和北京的關係重新劃定，北京說這是「回歸2.0」，香港人也覺是夢醒時分。

醒覺到香港問題是「制度性」、「結構性」，並不是換一個化妝姐姐推介的化妝品能夠解決，而是需要一個動手術的醫生。

所以，別再說什麼「如果當年畀薯片叔叔做特首就好啦」，誰當特首，北京都不可能接受有人要「35+」接管議會吧？誰當特首，都不可能反對高鐵和反對推動「大灣區」規劃吧？香港的融入和收窄應該是不能改變的方向。

何柱國在電台批評林鄭「自己攞嚟」，「搞到全香港被制裁」，這些我倒沒有異議，因為都是事實。反而他留下一句話勸香港人，值得斟酌：「睇吓之後邊個做特首，唔好咁急移民」——即是如果換啱特首，香港人唔使走。

有可能嗎？請問誰做特首，可以釋放黎智英？誰做特首，可以釋放47人？誰做特首，可以恢復通識科、取消國安教育的滲入？誰把香港電台變回原來一樣？誰可以免除對羅冠聰、許智峯等人的抓捕？如果有特首做到這些，香港人便不會走了。但可惜，經過了這兩年，早就回不了頭；誰做特首，香港人還是無法不走。

政權和人民都醒過來了

而北京似乎因為兩年前的6月，意識到香港人不可能只滿足於「自由」而不追求「民主」，兩制的矛盾也無法再和稀泥含糊，當「民主」是一種權力制約，政權又豈容有人分一杯羹？

兩年前的6月，政權和人民都醒過來了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]