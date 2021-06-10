李峻嶸：打疫苗 復常態？

現在市民日常所聽到鼓勵接種疫苗的理由，似乎都未能說服或吸引到太多人。護己護人？在感染率比世界大部分地區遠低的香港，不少人對疫苗可能的副作用比起自己染疫更擔憂。說通關？不是每人都有此需要。而且對為數不少的市民來說，大大減少香港、內地的人員往來，可能更合他們口味。

壓迫處處的「常態」 有多少吸引力？

近日商界出手，主動提供各式各樣的優惠和抽獎來鼓勵大眾打疫苗。但在6月8日，黃子為、郭樺、鄭宏泰就在《明報》觀點版發表了一篇關於香港疫苗猶豫現象的文章。建基於科學的民調，他們發現大部分人根本不認為現金獎勵能有效鼓勵市民打針。黃子為等亦發現，其實有僅高於一半被訪者認同「愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」，所以建議加強對「認同接種疫苗有助生活恢復正常者」這個群組的宣傳。

我不是要質疑黃子為等的建議，而是想提出，就算那些認同高疫苗接種率可助社會恢復正常的人，又是否一定想社會恢復常態？撇開政治那一塊不談，平時我們常理解的「常態」，主要就是商業活動回復到疫前的狀况。商界之所以努力鼓勵大家接種疫苗，最關心的當然不是公共健康，而是利潤。雖然防疫政策可以令某些企業（如外賣平台）得益，但對大部分商號而言，仍然期望防疫措施鬆綁以令利潤回復或增長。但「常態」縱使可為有消費力的市民帶來多姿多彩的生活，卻又是建立在長工時、低工資和高昂的生活成本之上。這種壓迫處處的常態，又有多少吸引力？

特區政府本可藉疫症危機和街頭衝突大幅減少的時間，來大幅修補一下香港原有制度的缺失。但失業保障？沒有。取消強積金對冲？還是拖字訣。增加5天勞工假？等10年才完成！租金管制？只管劏房，而且租金加幅可達15%，又不規範起始租金。一手樓空置稅？忘掉吧。疫症下，大家都要犧牲。但既然「常態」的香港也只是金玉其外敗絮其中，又如何透過恢復「常態」說服和鼓勵民眾接種疫苗？

不平等社會結構下 精英觀點被懷疑

不論是政府所起用的專家，還是不時批評政府防疫政策的專家，都呼籲我們盡快接種疫苗。換言之，普遍存在對特區政府的不信任，不能為疫苗猶豫提供全面的解釋。事實上，疫苗猶豫不是香港獨有。對專家、精英的懷疑，近年也是世界各地的普遍現象。懷疑專家未必不合理，但近來在世界各地目睹的，更多是透過煽動恐慌以否定建基於數據的辯論。因此，所謂「民粹主義」為何崛起，成為當代政治學家和社會學家都極度關心的議題。其中一個對「民粹主義」興起的解釋，就是社會資源分配的極不平等。就算在有真普選的國家，普選權卻未能造就合理、公義的財富分配。對精英們的懷疑以至鄙視，遂成為一股力量。即使精英、專家們人格沒有問題，做事對得起自己的良心和學識，但由於大家都活在不平等的結構下，精英的合理觀點也被高度懷疑以至是否定。諷刺的是，民粹主義帶來的結果，多數不是普羅大眾得益。真正得益的往往是那些以「反精英」/「貼地」面目示人的精英。

嚴厲防疫的代價 還是弱勢承擔得更多

我不是在鼓勵大家拒打疫苗。「常態」儘管不吸引，但不代表「非常態」就沒有那麼壞，又或者是引領我們通往理想社會的必經之路。過去年多嚴厲防疫的代價，還是由本身是弱勢的人承擔得更多。網課下，不同階級背景的學童的競爭力恐怕愈拉愈遠。學校無法全日制上學，必然令不少基層家長（多是婦女）因為要留在家中做好照顧工作，而減少打工掙錢和放鬆休息的時間。就算是高中生和大專生，缺乏了課外活動等非形式教學，對他們的成長也很不利。院舍、醫院的探訪安排仍然嚴謹，對院友、病人的身心健康，也只有負面影響。

政府應大刀闊斧推措施「做好常態」

大環境下，特區政府要鼓勵市民接種疫苗，或已沒有太多妙法。但每一次危機的經驗都應是應對下一次危機的材料。「常態」既然並無吸引力，政府就應該大刀闊斧用不同的政策措施，令大眾覺得「常態」對自己是好的。否則，這個城市的大部分打工仔女（不止是年輕人），就真是「have no stake in the society」。在資本主義下的香港，「為人民服務」這5個字可能很不中聽。但精英專家確實應該為人民服務。當然，要有怎樣的制度才能確保專家、精英是為人民的利益做貢獻，是一門極度艱深的課題。但在香港擁有權力的人，如果有「為人民服務」的認知、並設法實踐，市民就未必那麼容易受別有用心的標題黨以至是假消息愚弄。

作者是理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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[李峻嶸]