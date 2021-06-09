李梓敬：區議會須撥亂反正

2019年區議會選舉正值反修例暴亂，不論新人和政治老手都打着政治旗號參選，不少市民利用手上一票作政治表態，完全偏離了區議會處理區務的原意。攬炒派奪取多個區議會控制權後，一直與政府對着幹。他們履新後，仍然有不少人涉嫌參與未經批准集結，以及涉嫌於社交網站轉發向警員「起底」帖文，或在其他平台散播「港獨」言論。攬炒區議員凡事政治先行、排除異己，多次拒絕撥款予恒常的龍舟競渡等社會活動，損害街坊利益。據報道，警務處長鄧炳強早前表示，罪案率有所提高，其中一個原因為區議會拒絕批出防罪宣傳撥款，影響防騙工作。民政事務局長徐英偉也曾開腔指，區議會「已失效」。

不能讓不真誠宣誓者蒙混過關

事實上，《區議會條例》列明，區議會職能包括向政府提供有關地區福利、公共設施及服務的意見，亦按分配將公帑撥款用於向市民提供文娛康樂、鼓勵社區參與、樓宇管理等事宜。過去一年半，區議會高度政治化，議程事項不時超出職權範疇，有關情况已使市民忍無可忍，政府採取行動撥亂反正，實屬無可厚非。

不過，值得留意，多個攬炒派政黨，包括民主黨、民協、社民連及新民主同盟，為保住議席及「糧支」皆表明會宣誓。而在違法「初選」案中，47人被控「串謀顛覆國家政權罪」，當中的深水埗區議員何啟明、劉偉聰仍未辭職。故此，當局必須嚴格執法，不能讓不真誠的宣誓者蒙混過關，令宣誓制度失去應有的作用。

過渡時期 分區委員會更顯重要

與此同時，當區議會已未能滿足市民大眾的期望，在這過渡時期，協助處理地區行政工作的分區委員會的價值更顯重要，政府有需要增撥資源，強化分區委員會職能，以令地區事務能盡快重回正軌。

事實上，分區委員會中不乏屋苑法團主席及學校校長，以及不同社區從事地區工作、服務的代表等，具有充足的廣泛代表性，且委員對區內情况都有一定的了解，對社區事務十分熟悉，絕對勝任更重要的區務工作。

作者是香港青年時事評論員協會副主席

[李梓敬]