陳利晨：是時候扭轉局勢——國際分享疫苗不宜久等

【明報文章】2019冠狀病毒病疫苗全球獲取機制（COVAX）已經推出約一年，但全球各地公平獲得2019冠狀病毒病疫苗仍然只是流於口號。優先為全球各國所有醫護人員和高危群體接種疫苗的策略亦尚未全面落實。國際醫療人道組織無國界醫生在全球多個地方應對2019冠狀病毒病疫情，我們目睹全球各地在分配防疫工具方面仍存在不公平的情况，當中包括稀缺的疫苗。事實上，為全球所有前線醫護人員和高危群體接種疫苗的目標仍然遙不可及。
世界各地面對疫苗短缺和分配不公
目前全球各國主要循以下3種途徑取得2019冠狀病毒病疫苗：直接和製造商簽訂雙邊或區域性預購合約、參加COVAX計劃，以及接受其他國家的直接捐贈。儘管疫苗研發和擴充產能的速度前所未有，但是世界各地仍正面對疫苗短缺和分配明顯不公平的問題。
多國已透過預購協議取得疫苗，有的地方採購數量足以為全境人口接種3次或以上。根據世界衛生組織的資料，至4月下旬，全球已接種超過10億劑疫苗，但是低收入國家只佔當中的0.3%，有些國家甚至連一劑疫苗都沒有，這些國家的醫護人員在前線抗疫，高度暴露於病毒環境，但是他們也無法得到疫苗。
「讓優先群體先接種」有先例
由於疫苗供應有限，目前讓優先群體先接種疫苗的策略，之前亦有先例。西非曾在2014至2016年爆發伊波拉疫情，剛果民主共和國等少數國家亦有零星疫情。疫情爆發時，伊波拉疫苗尚在研發當中。自2018年起，「環形圈」方法成為伊波拉疫苗的接種策略，當中包括識別新確診和經實驗室化驗確診的伊波拉患者，並追蹤他們曾接觸過的人。接觸者通常都是患者家庭成員、鄰居、同事和朋友，加上患者本身，便組成了一個「環形圈」。治療伊波拉的醫護人員接觸病毒的風險最高，出現嚴重症狀的機會較高，所以獲優先接種疫苗。按照「環形圈」的疫苗接種方法，「環形圈」內的人士都能接種疫苗，從而形成緩衝區，防止感染擴散，近年伊波拉爆發的發病率和死亡率亦因此有所下降。
疫情大流行下，人人都受到影響，可是這次危機對各地方和社區的影響也不一樣。發達國家在疫苗接種方面已達成多項重要的里程碑，然而在發展中地區，感染和死亡人數增幅卻相當驚人。印度和巴西的醫療系統已達臨界點，我們的鄰近地區也因為感染人數急增而面臨巨大壓力。
助中低收入國家醫護和高風險群體接種
部分政府（包括香港）擁有的疫苗數量足以覆蓋當地全部人口，甚至已經開始為低風險群體接種疫苗，無國界醫生敦促這些政府通過COVAX計劃緊急分享疫苗，確保中低收入國家能為前線醫護人員和高風險群體接種疫苗。如果政府擁有的疫苗數量多於其整體人口接種所需，便應把多出來的疫苗轉贈予低收入國家，保留而不使用，只會把疫苗白白浪費。
如果各地政府有意分享疫苗，便不應留待達至群體免疫才採取行動。它們必須立即分享疫苗，確保以最有效方法應付疫情大流行。接種與否純屬個人決定，但人們都要先取得疫苗，才能作出決定。2019冠狀病毒病大流行，至6月8日為止已造成超過370萬人死亡。我們必須立即採取集體行動，扭轉局勢，在疫情期間拯救更多生命。
作者是無國界醫生（香港）行動支援組區域總監