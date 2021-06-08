歐陽五：台灣黑色帳本：疫情失控

《紐約時報》在報道台灣疫情的標題裏，引用一位醫學專家之言稱：「這一天遲早會來」。事實上，冰凍三尺非一日之寒。稍加甄別民進黨當局防疫的言與行，便知兩者的巨大落差，已埋下今日禍根。吹噓所謂「超前部署」，卻既無嚴格落實入境檢疫隔離，亦無廣做篩查、接洽疫苗；所謂「民主抗疫」，無非是全方位阻斷兩岸交流的「一刀切」，例如不擇手段阻撓滯留湖北的台胞返台。除了自我造神，民進黨當局更為惡劣的，是在島內操弄民粹，煽動「仇中」情緒。迄今，仍有一些綠媒及其「網軍」冒天下之大不韙說「武漢肺炎」，惡意明目張膽。

民進黨政治操作前置於科學應對

毫無疑問，民進黨當局在防疫上，將政治操作前置於科學應對，是台灣疫情失控的根本原因。圍繞疫苗掀起的波瀾，是照得最清楚的那面鏡子。親綠媒體「美麗島電子報」最新民調顯示，有約66%的民眾認為民進黨當局購買國際疫苗決策太慢，約81%認為應緊急授權輝瑞BNT進口。但是，無論民眾如何籲求疫苗，台當局只會以行政手段阻撓大陸疫苗輸台，且高調宣布下單1000萬劑尚未完成二期試驗的自產疫苗。對於上海復星代理的BNT疫苗，台當局竟試圖破壞商業規則、直接向原廠採購，終而無果，卻對大陸「倒打一耙」。台陸委會以「假好心」、「分化統戰的操作」回應大陸願助力的善意，反證其漠視島內民眾生命、沉溺於政治作秀而無切實作為。

美國資深政論家小尤金．約瑟夫．迪昂（E.J. Dionne, Jr.）分析美國1960年以來的政治時，進行了「問題」與「議題」的區分：問題是被解決的；而議題僅僅是被政客用來分裂公民、提升自身形象的。他認為，美國正面臨「解決問題的政治」之衰落造成的惡性循環。其實，這一觀察何嘗不可概括台灣的政治生態？抗疫本應是一個由政府積極解決的「問題」，但在台當局的操作下，變成了激起民眾分裂情緒的「議題」，後者轉而成了為謀求選票和黨派自身利益的一張「牌」。

「議題」掩蓋「問題」操作頻繁

近年來，民進黨當局在用「議題」掩蓋「問題」方面，進行了頻繁的操作。比如去年，台當局高調宣揚台灣經濟增長數據以彰其「政績」，但台灣「悶經濟」的問題本質無絲毫改變。有論者指出，從拉動經濟增長的三駕馬車看，增長率上修原因並非投資或消費大幅增長，而是出口超預期。不過，台當局不僅擱置、淡化台灣產業發展不平衡等常態化問題，且將台灣經濟增長依賴對大陸出口視為「不能說的秘密」。今年以來，台灣民眾更是屢屢受困於「缺水缺電」。已有台媒指出，以上人禍的因素更甚於天災。有論者指出，直到今年缺水，台灣民眾才發現，先前所謂投入2500億新台幣「前瞻」水環境治理預算，卻拿來做彩繪、景觀橋、自行車道、狗公園等一大堆與水環境無關的硬件建設。這種表演式的「走過場」，真是令人啼笑皆非的黑色幽默！

冀勿再阻擋通過大陸採購疫苗

民進黨當局種下的苦果，不應由台灣民眾承受。筆者衷心希望，在時下台灣疫情最關鍵的階段，台當局必須盡快以民眾福祉為念，不再阻擋通過大陸採購疫苗。否則，歷史會記下這筆荒謬的帳單。

作者是時事評論員

[歐陽五]