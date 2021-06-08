梁美儀：禁了燭光 禁不了燈影處處

市民也許早已料到，警方會再次反對支聯會在維園舉行燭光集會，加上在六四前夕，法庭就前年十一國慶日遊行一案，重判支聯會正副主席李卓人、何俊仁等人入獄14至18個月，預計警方定會對到維園集結的市民嚴正執法。

倒是警方的嚴陣佈防，超乎大家想像。六四的一大清早，先拘捕支聯會副主席鄒幸彤，因她曾表示會以個人名義在六四32周年晚上進入維園點燭悼念。中午過後，警方引用《公安條例》，封鎖維園足球場等過去市民聚集點燃燭光的地方，繼而在3條過海隧道設置路障，檢查過海車輛。

這年多以來，市民見識過警方如何「果斷執法」，眼見警方在大白天動作頻頻，聰明的香港市民也沒有胡亂去闖越紅線，反之在政治隙縫中，各自用不同的方式悼念六四。

壓迫愈大，市民悼念六四之心愈見殷切。即使警方禁得了市民進入維園亮起燭光，但禁不了市民對32年前在這場運動中死去人士的悼念之心。君不見在六四晚上，街頭處處可看見市民亮起手機燈光走着，大家心裏明白，這都是悼念六四的燈光，是代表善良、公義，展示人心不死的亮光。維園的燭海，今年如溪水般潺流各區街頭。

港人對六四的記憶難以抹掉

明年、後年，甚或在可見的將來，可能不會再有維園燭光集會，每年六四，維園或許會變成香港的木墀地，成為不容人群聚集悼念的「禁區」。在1989年成立的支聯會，明年、後年會否仍然存在？這些都是未知之數。不過，港人對六四的記憶，是難以抹掉的，因為在32年前，香港人從新聞報道，天天目睹事件的發展，每天為北京局勢發展憂心忡忡，流過多少悲憤的眼淚。即使燭光被滅，代表善良和公義記憶的光，仍然會在這片土地亮起。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]